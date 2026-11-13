Președintele PNL și fostul premier Ilie Bolojan a comentat, vineri, cifrele privind evoluția economiei prezentate de Institutul Național de Statistică (INS), afirmând că rezultatele contrazic prognozele pesimiste referitoare la un colaps economic și la eșecul ajustării fiscal-bugetare. Totodată, liderul liberal a lansat un atac dur la adresa PSD, susținând că social-democrații și-au dorit puterea, însă dau semne că nu pot gestiona actul de guvernare în interesul țării.

Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare Facebook, fostul șef al Executivului susține că administrația pe care a condus-o a predat o situație financiară stabilă și o economie aflată pe un trend ascendent, solicitând actualei puteri să nu abandoneze această direcție.

”Moştenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care şi-a reluat uşor creşterea şi un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să menţină direcţia pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În sprijinul afirmațiilor sale, liderul PNL invocă raportările oficiale publicate de Institutul Național de Statistică, care indică un avans economic de 2,1% în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea al acestui an. De asemenea, el subliniază reducerea deficitului bugetar la nivelul de 3,81% din Produsul Intern Brut la finalul primelor nouă luni, precum și creșterea investițiilor publice. Acestea au atins pragul de aproape 108 miliarde de lei în primele trei trimestre, înregistrând un plus de peste 25 de miliarde de lei față de intervalul similar din anul 2025.

”Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei şi despre ratarea ajustării fiscal-bugetare”, a menționat fostul premier.

Ilie Bolojan a amintit că stabilizarea financiară a presupus un parcurs dificil, generat de anii anteriori în care cheltuielile statului au depășit constant nivelul veniturilor încasate. Fostul prim-ministru a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor și mediului de afaceri pentru contribuția la acest efort de redresare, avertizând însă că vulnerabilitățile economice nu au dispărut complet.

”Nu am promis că va fi o redresare peste noapte. Am promis că efectele bune se vor vedea şi ne-am ţinut de cuvânt. Le mulţumesc românilor şi companiilor din România pentru eforturile pe care le-au făcut şi le fac. Aceste eforturi nu trebuie risipite. Trebuie să fim prudenţi, pentru că dificultăţile nu au trecut. Creşterea economică este fragilă şi avem încă mult de lucru. Avem nevoie de finanţe publice sănătoase şi de o economie puternică, obiective care se construiesc cu disciplină, tenacitate şi fără populisme”, a subliniat liderul liberal.

În continuarea mesajului său, președintele PNL și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care Partidul Social Democrat abordează guvernarea, acuzând formațiunea că încearcă să distorsioneze datele statistice și să submineze eforturile societății. Fostul premier susține că ”PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forţează mistificarea cifrelor şi încearcă să compromită efortul întregii societăţi”.

De asemenea, Bolojan critică lipsa de coerență a proiectelor propuse de social-democrați și modul în care aceștia gestionează atragerea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, comparând actuala atitudine cu ritmul de lucru al fostului cabinet.

”Vântură proiecte complet nefundamentate. În disperarea de a deturna atenţia de la propria neputinţă, PSD compromite prin ridicol chiar şi idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea. Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol. Noi nu ne plângeam. Aveam şedinţă după şedinţă, fără camere de filmat, corectam şi explicam ceea ce ni se cerea. Aşa am ajuns să încasăm aproape 3 miliarde de euro. Guvernarea înseamnă muncă”, a menționat Bolojan.

În finalul intervenției sale, liderul PNL a reiterat ideea incapacității administrative a social-democraților, apreciind că ”PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-şi asume guvernarea în interesul ţării noastre”.

”Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească şi un buget stabilizat. Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Conform comunicatului transmis de Institutul Național de Statistică, Produsul Intern Brut al României a consemnat în trimestrul al treilea din 2026 o creștere de 0,1% pe seria brută și un avans de 0,3% pe seria ajustată sezonier, raportat la același trimestru din anul 2025.

Raportat la trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul din trimestrul al treilea a crescut în termeni reali cu 2,1%. Totodată, datele INS arată că pe ansamblul primelor nouă luni din 2026, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 0,3% pe seria brută și o diminuare de 1% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2025.