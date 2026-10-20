Noul Executiv și-a început activitatea la Palatul Victoria în cadrul primei reuniuni oficiale de lucru. În deschiderea ședinței, șeful Guvernului a subliniat direcția principală pe care își va concentra activitatea noua echipă ministerială, punând accent pe responsabilitatea uriașă încredințată de Parlament.

Șeful Executivului a ținut să mulțumească membrilor echipei sale pentru că au acceptat această provocare administrativă și a subliniat că atenția principală a guvernării se va îndrepta către creșterea calității vieții cetățenilor.

„Dragi colegi, bine v-am găsit în această primă şedinţă de Guvern, cred că a fost o zi lungă pentru dumneavoastră, dar vor fi multe zile lungi de acum înainte şi sunt convins că veţi fi pregătiţi pentru ele.

În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru că aţi acceptat să faceţi parte din această echipă guvernamentală. Mulţumesc Parlamentului pentru votul de astăzi care ne învesteşte nu numai cu încrederea pentru acest Guvern, dar şi cu multă responsabilitate pentru ceea ce avem de făcut. Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor”, a declarat Luca Niculescu, conform Antena 3 CNN.

Pe lângă viziunea pe termen lung, premierul a reliefat dosarele urgente care necesită decizii imediate din partea miniștrilor. Printre prioritățile de prim rang se numără ajustările bugetare curente, dar și măsurile speciale pentru gestionarea sezonului rece și protejarea sectorului energetic.

„Rectificarea bugetară, care va veni foarte curând, apoi avem de făcut bugetul pentru anul viitor, pregătirea pentru iarnă şi pentru problemele care pot apărea în sectorul energetic. Şi apoi, sigur că sunt foarte multe lucruri importante pe care le regăsim cu toţii în programul de guvernare, care este un program foarte consistent şi acoperă toate domeniile vieţii noastre publice. Vreau să vă doresc mult succes în tot ce vom face împreună de acum înainte”, a fost mesajul lui Niculescu.