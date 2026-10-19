Decizia Partidului Național Liberal (PNL) de a trece în opoziție declanșează primele schimbări majore la nivelul executivului. Demnitarii susținuți de formațiunea politică au început să își înainteze demisiile din funcțiile deținute în Guvernul României, ca urmare a hotărârilor adoptate la nivel central.

Printre primele nume importante care părăsesc Palatul Victoria se numără Luciana Antoci, consilier de stat pe probleme de educație, și Cristina Pocora, responsabilă de politicile sociale din cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan.

Luciana Antoci și-a anunțat oficial retragerea din funcția pe care o ocupa din toamna anului trecut. Înainte de a fi numită în echipa de la Palatul Victoria cu sprijinul PNL, aceasta a deținut poziția de inspector școlar general al județului Iași. Ea a transmis că își va continua activitatea profesională tot în domeniul învățământului.

"Mi-am asumat această demnitate publică în septembrie 2025 şi voi pleca din Guvernul României cu sentimentul datoriei împlinite. Pentru mine, această ipostază profesională a însemnat o imensă responsabilitate pe care m-am străduit să o onorez, în fiecare zi", a scris pe Facebook, Luciana Antoci.

O altă plecare din Cancelaria Prim-Ministrului este cea a Cristinei Pocora, numită în funcție în primăvara acestui an pentru a gestiona domeniul politicilor sociale. Aceasta a precizat că demersul său vine ca un pas firesc în urma hotărârii politice luate de formațiunea din care face parte.

”PNL a decis să meargă în opoziţie. Mi-am depus demisia din funcţia de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte şi prin propriile fapte. Îi mulţumesc lui Ilie Bolojan pentru încredere şi pentru onoarea de a face parte din echipa sa. Sunt încrezătoare că vom reuşi să le redăm oamenilor încrederea că în politică există oameni serioşi, patrioţi şi responsabili, care îşi respectă cuvântul şi pun ţara înaintea propriilor calcule”, a anunţat, la rândul său, Cristina Pocora.

Plecările din funcții vin în contextul hotărârilor luate la nivelul conducerii liberale la sfârșitul săptămânii. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a clarificat situația cadrelor numite cu susținerea partidului după decizia de votare a Guvernului Luca Niculescu și trecerea în opoziție.

"Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal", a afirmat Ilie Bolojan.