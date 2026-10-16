Tinerii din România cu vârste între 16 și 29 de ani, care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau formare profesională, pot beneficia de prime de stabilitate prin proiectul „STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor!”. Sprijinul financiar este de 1.000 de lei pe lună în primul an de angajare și de 1.200 de lei lunar în al doilea an, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Programul, prevăzut pentru perioada 1 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029, urmărește să faciliteze accesul tinerilor NEET pe piața muncii și să îi sprijine în obținerea primului loc de muncă. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate și să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul în care locuiesc.

Prima de stabilitate este concepută pentru a completa veniturile tinerilor aflați la începutul carierei. Conform informațiilor prezentate de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, sprijinul se acordă pe o perioadă de doi ani, cu valori diferite în fiecare dintre cei doi ani.

Sumele anunțate sunt:

1.000 de lei lunar în primele 12 luni de angajare;

1.200 de lei lunar în următoarele 12 luni.

Dacă sprijinul este acordat integral pentru toate cele 24 de luni, valoarea cumulată ajunge la 26.400 de lei pentru fiecare beneficiar. Calculul presupune plata tuturor tranșelor lunare și respectarea condițiilor programului pe întreaga perioadă.

Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat că măsura urmărește să încurajeze angajarea tinerilor, inclusiv în condițiile în care primul salariu poate fi mai mic din cauza lipsei de experiență profesională.

Sprijinul nu se acordă automat tuturor persoanelor sub 30 de ani. Programul se adresează tinerilor NEET, categorie care include persoanele care nu sunt încadrate în muncă și nu participă la educație sau formare profesională.

Potrivit informațiilor prezentate de președintele ANOFM, Adrian Zvâncă, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

să aibă între 16 și 29 de ani;

să aibă domiciliul în România;

să fie înregistrați la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) ca tineri NEET;

să se angajeze pentru prima dată cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

să respecte condițiile legale aplicabile programului.

Înregistrarea la AJOFM este un pas esențial pentru identificarea eligibilității. Tinerii interesați trebuie să contacteze agenția din județul lor pentru informații despre documentele necesare, procedura de înscriere și solicitarea primei de stabilitate.

Primul pas este prezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul de domiciliu, unde tânărul poate solicita înregistrarea în categoria NEET și îndrumare privind oportunitățile de angajare.

Ulterior, persoanele eligibile trebuie să solicite sprijinul în condițiile și la momentul prevăzute de procedura programului. Este important ca viitorii beneficiari să clarifice cu AJOFM dacă îndeplinesc toate criteriile înainte de a lua decizii legate de angajare.

ANOFM are responsabilitatea de a coordona proiectul la nivel național, de a informa și îndruma beneficiarii, de a verifica eligibilitatea și de a facilita colaborarea cu angajatorii.

Potrivit președintelui ANOFM, bugetul proiectului este de 854.853.077 de lei, echivalentul a aproximativ 171,8 milioane de euro. Grupul-țintă este format din aproximativ 21.200 de tineri șomeri NEET cu vârste sub 30 de ani și domiciliul în România.

Datele prezentate de Adrian Zvâncă indicau 1.078 de persoane eligibile identificate, 395 de cereri depuse și 243 de dosare aflate în procesare. Alte 35 de dosare erau încheiate și urmau să intre la plată.

Aceste cifre reflectă situația comunicată la momentul declarațiilor și pot evolua pe măsură ce proiectul avansează. Ele indică atât interesul pentru program, cât și etapele administrative necesare înainte de acordarea efectivă a banilor.

Inițiativa urmărește să reducă dificultățile întâmpinate de tinerii fără experiență atunci când încearcă să intre pe piața muncii. Lipsa unui istoric profesional poate reprezenta un obstacol în procesul de recrutare, iar sprijinul financiar este menit să încurajeze atât angajarea, cât și menținerea în muncă.

Autoritățile vizează 21.200 de beneficiari, iar implementarea proiectului se va desfășura până la sfârșitul anului 2029, conform calendarului anunțat.