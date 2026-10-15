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Noi plăți pentru fermieri, până la finalul lunii noiembrie. Cine se află pe lista beneficiarilor

Noi plăți pentru fermieri, până la finalul lunii noiembrie. Cine se află pe lista beneficiarilorSursa foto: Arhivă EvZ
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Din cuprinsul articolului

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) începe vineri, 16 octombrie, plata avansurilor pentru fermieri, aferente cererilor depuse în 2026. Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot primi până la 75% din plățile directe și până la 85% din sprijinul pentru dezvoltare rurală. Banii vor fi acordați în lei, pe baza cursurilor de schimb stabilite pentru fiecare fond european.

Ce sume pot primi fermierii de la APIA

Fermierii eligibili vor putea încasa avansurile APIA în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2026. Ulterior, începând cu 1 decembrie, agenția va demara plata diferențelor până la valoarea totală aprobată pentru fiecare intervenție.

Condițiile și valorile de referință pentru acordarea avansurilor sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 288 din 9 octombrie 2026. Documentul reglementează plățile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Pentru schemele de sprijin direct finanțate din FEGA, avansurile pot reprezenta cel mult 75% din cuantumul de referință corespunzător fiecărei intervenții. În cazul sprijinului pentru dezvoltare rurală, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), procentul maxim este de 85%.

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Valoarea efectivă a plății nu va fi aceeași pentru toți beneficiarii. Aceasta se stabilește în funcție de intervenția solicitată, cuantumul aplicabil și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Cuantumurile de referință aprobate pentru campania din 2026 sunt folosite la calcularea avansurilor. Prin urmare, ele nu reprezintă automat sumele care vor ajunge în conturile tuturor fermierilor.

Ce curs valutar se folosește pentru plățile APIA în 2026

Sprijinul financiar acordat către fermieri va fi achitat în lei, iar conversia sumelor din euro se face în funcție de fondul din care provin banii. Pentru intervențiile finanțate din FEGA se aplică un curs de 5,2788 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2026.

Pentru plățile din FEADR, cursul utilizat este de 5,0968 lei/euro, corespunzător valorii stabilite de Banca Centrală Europeană la 31 decembrie 2025.

Astfel, calculul sumelor acordate se realizează folosind cursul valutar aferent fiecărei categorii de finanțare.

Fermieri

Fermieri. Sursa foto. Pixabay.com

Ce fermieri sunt eligibili pentru avansurile destinate dezvoltării rurale

În cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027, APIA va autoriza plăți în avans și pentru intervențiile de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR și BN1, componenta de cofinanțare de la bugetul național.

Sunt incluse următoarele intervenții:

  • DR-03 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon;

  • DR-09 – Sprijin pentru zonele afectate de constrângeri naturale – ZM;

  • DR-10 – Sprijin pentru zonele cu constrângeri naturale semnificative – SEMN;

  • DR-11 – Sprijin pentru zonele afectate de constrângeri naturale specifice – SPEC.

După ce APIA autorizează sumele, transferul efectiv al banilor către beneficiari este realizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în baza atribuțiilor delegate.

Campania de avansuri se va încheia pe 30 noiembrie, iar din 1 decembrie 2026 vor putea fi achitate diferențele rămase din sprijinul aprobat pentru fermieriieligibili.

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