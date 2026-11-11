Europarlamentarul Rareș Bogdan critică acordul la care au ajuns Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2027. Acesta susține că fermierii români și cei din Europa de Est continuă să fie dezavantajați în privința subvențiilor agricole, iar diferențele dintre plățile primite de agricultorii din România și cele acordate fermierilor din Franța sau Germania nu vor fi eliminate. În acest sens, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un val de critici la adresa șefei CE, Ursula von der Leyen.

Rareș Bogdan afirmă că promisiunea egalizării subvențiilor pe hectar a fost din nou amânată, iar sumele prevăzute pentru agricultură nu permit majorarea plăților fără diminuarea fondurilor destinate agricultorilor din alte state europene.

„Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii. Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Consiliul și Parlamentul (asta rămâne de văzut la vot) privind bugetul pe 2027. Dar promisiunea că fermierul român va ajunge să primească aceeași subvenție pe hectar ca fermierul francez sau german a fost din nou îngropată. Decalajul istoric rămâne bătut în cuie, iar agricultorii noștri sunt condamnați să rămână europeni de rangul doi. Deci nimic nou!”, a transmis europarlamentarul.

În argumentația sa, Rareș Bogdan face referire la structura bugetului european pentru 2027, stabilit la 199,7 miliarde de euro. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, capitolul Resurse Naturale și Mediu beneficiază de 57,1 miliarde de euro, însă numai 40,4 miliarde de euro ar urma să fie destinate subvențiilor directe pentru suprafețele agricole și animale.

Europarlamentarul susține că suma este mai mică decât alocările anuale din perioada 2014-2020, când fermierii europeni beneficiau de fonduri cuprinse între 41 și 44 de miliarde de euro.

„Ce înseamnă aceste 40,4 miliarde de euro în realitate? În perioada 2014-2020, fermierii europeni primeau anual între 41 și 44. Acum primesc cu câteva miliarde mai puțin chiar și ca sumă brută pe hârtie!! Pe ce lume trăiește Ursula? E ruptă de realitate! În ultimii ani, prețurile la motorină, îngrășăminte și semințe au crescut cu peste 30 la sută”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta consideră că, în lipsa unor fonduri suplimentare pentru agricultură, majorarea subvențiilor acordate fermierilor români ar presupune reducerea sumelor primite de agricultorii din vestul Europei, variantă pe care Bruxelles-ul nu ar accepta-o.

În opinia sa, egalizarea plăților pe hectar trebuie să devină o prioritate în negocierile pentru următorul cadru financiar multianual.

„În următorul buget multianual, această nedreptate trebuie corectată obligatoriu: plata pe hectar pentru România trebuie adusă la nivelul din Vest!”, a transmis europarlamentarul.

Rareș Bogdan critică și modul în care sunt repartizate fondurile pentru Politica de Coeziune, despre care susține că ar trebui să finanțeze dezvoltarea comunităților locale, infrastructura și reducerea diferențelor economice dintre România și statele occidentale.

Europarlamentarul afirmă că România face parte din grupul celor 17 state care au cerut ca Politica de Coeziune să nu fie comasată cu agricultura și dezvoltarea în viitorul cadru financiar multianual. Acesta acuză însă Comisia Europeană că ar fi schimbat destinația unei părți importante din fonduri, fără să realizeze oficial o comasare a capitolelor bugetare.

„A doua mare păcăleală lovește direct primăriile și investițiile locale. Grupul celor 17 state din care face parte și România a cerut ferm să nu se comaseze Politica de Coeziune cu agricultura și dezvoltarea. E drept, în viitorul CFM. Ei bine, șefa Comisiei Europene a făcut un mic artificiu în avanpremieră. Aparent, nu a comasat pe hârtie, dar a schimbat destinația”, a declarat Rareș Bogdan.

Potrivit cifrelor invocate de acesta, din cele 75,7 miliarde de euro alocate capitolului, numai 58,4 miliarde de euro ar mai reveni Politicii de Coeziune în forma sa clasică.

Mai mult, europarlamentarul susține că regulamentele europene impun direcționarea unor cote importante din aceste fonduri către tranziția verde, tehnologiile strategice, apărare și locuințe.

„În loc ca fondurile să meargă integral pe drumurile, rețelele de apă, școlile și spitalele care să reducă decalajul istoric dintre România și Occident, Coeziunea a fost transformată în pușculiță de rezervă pentru prioritățile dictate de la Bruxelles. Peste toate acestea se adaugă aceeași inflație galopantă, care a tăiat dramatic puterea reală de cumpărare a fiecărui euro alocat dezvoltării”, a mai susținut acesta.

Europarlamentarul consideră că România trebuie să își stabilească obiective clare în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual. Printre acestea se numără creșterea subvenției de bază pentru fermieri la 200 de euro pe hectar și păstrarea fondurilor de coeziune pentru investițiile locale.

Rareș Bogdan susține că banii destinați dezvoltării orașelor și satelor nu trebuie redirecționați către alte priorități europene.

„România este trasă pe sfoară prin artificii contabile și semantice, ceea ce nu trebuie acceptat. În noul CFM, bătălia va fi pentru subvenție corectă la hectar pentru fermieri (200 de euro plată de bază) și fonduri de coeziune neatinse pentru dezvoltarea satelor și orașelor noastre!”, a conchis Rareș Bogdan.