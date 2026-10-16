Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene intră într-o fază decisivă, iar incertitudinile legate de Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 au ridicat semne de întrebare cu privire la continuitatea finanțărilor pentru sectorul agricol. Președintele României, Nicușor Dan, a adus clarificări importante pe acest subiect, dând asigurări că agricultorii români nu vor rămâne fără sprijin financiar chiar dacă acordul dintre statele membre va întârzia.

Aflat la Bruxelles pentru discuțiile cu liderii europeni, șeful statului a subliniat că există soluții tehnice care să prevină eventualele blocaje financiare. În eventualitatea în care un consens nu va fi atins la timp, vor fi puse în aplicare mecanisme speciale temporare pentru protejarea agricultorilor.

”În cazul în care nu se ajunge la un acord, vor exista nişte măsuri tranzitorii, astfel încât plăţile directe (către fermieri – n.r.) să nu fie întrerupte Aşa cum România n-a avut buget în 2026, până în martie sau aprilie, nu mai ţin minte, asta nu înseamnă că lucrurile n-au funcţionat în România”, a afirmat Nicuşor Dan.

Liderul de la Cotroceni consideră că dialogul purtat recent în capitala europeană oferă perspective optimiste, deși divergențele istorice dintre marile grupuri de țări din Uniunea Europeană rămân vizibile.

”Eu cred că nu a existat o aşteptare să ajungem ieri la un acord pe cifre. A fost o discuţie foarte deschisă. Evident că există, aşa cum a existat la fiecare negociere, prietenii coeziunii şi statele frugale. Tot timpul a existat dezbaterea asta. Cred că, în urma discuțiilor de ieri, se vede o cale de ieşire în privinţa acestor noi resurse ale Uniunii. Discuţia tot timpul este una tehnică. Foarte importante nu sunt discuţiile din Consilii, cum a fost cea de ieri, ci discuţiile reprezentanţilor ţărilor pe toate aceste chestiuni tehnice”, a adăugat Nicuşor Dan.

Tensiunile legate de repartizarea fondurilor comunitare s-au intensificat în ultimul timp, după ce o serie de propuneri au vizat diminuarea alocărilor pentru agricultură și dezvoltare regională. În fața acestei perspective, șaptesprezece guverne din Uniunea Europeană, printre care și cel al României, au adoptat o poziție comună fermă, criticând direcția susținută de Germania în cadrul tratativelor.

Președintele român a semnat, alături de ceilalți lideri din grup, o scrisoare comună adresată prim-ministrului irlandez Micheál Martin. Demersul urmărește să mențină fondurile destinate Politicii Agricole Comune și celei de Coeziune la un nivel ridicat, concomitent cu identificarea unor surse suplimentare pentru noile provocări ale blocului comunitar, cum ar fi securitatea, apărarea, competitivitatea și reziliența energetică.

Chiar dacă Nicușor Dan vede premise favorabile pentru un acord, echipa de la Cotroceni atrage atenția asupra complexității procesului legislativ care urmează. Negocierile tehnice și politice din perioada următoare sunt decisive pentru a evita blocajele la începutul următorului exercițiu financiar.

Avertismentul vine din partea consilierului prezidențial Valentin Naumescu, care a explicat impactul pe care o eventuală întârziere l-ar avea asupra implementării noilor proiecte.

”Riscurile de a avea o discontinuitate a finanţării europene la 1 ianuarie 2028 pot fi destul de mari, dacă nu se va conveni asupra noului Cadru Financiar Multianual până la sfârşitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislaţia de aplicare şi finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanţări”, fantastice/avertiza Naumescu.