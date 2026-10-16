Economie

Incident de securitate la Depozitarul Central. Reacția oficială BVB privind activitatea investitorilor

Incident de securitate la Depozitarul Central. Reacția oficială BVB privind activitatea investitorilorBursa de Valori București. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Piața de capital din România a fost marcată vineri de un incident de securitate informatică. Cu toate acestea, reprezentanții Bursei de Valori București (BVB) dau asigurări ferme că activitățile specifice și tranzacțiile se desfășoară fără nicio sincopă, conform news.ro.

Incident de securitate la Depozitarul Central. Reacția oficială BVB privind activitatea investitorilor

Depozitarul Central, instituția prin intermediul căreia sunt decontate și înregistrate tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București, a anunțat vineri dimineață că a fost ținta unei atac informatic. Problemele au vizat aplicația Servicii Online pentru Investitori, fiind activate imediat procedurile de urgență.

Echipele tehnice au intervenit rapid pentru a limita impactul și pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs atacul.

Bursa de Valori București funcționează în parametri normali, după atacul de astăzi

Reprezentanții BVB au reacționat prompt pentru a liniști participanții la piață și investitorii, precizând că infrastructura principală nu a avut de suferit.

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Hacker. Sursa foto: AI

„Atacul nu a afectat sistemele Bursei de Valori Bucureşti. Acestea au funcţionat şi continuă să funcţioneze în parametri normali. Şedinţele de tranzacţionare şi celelalte activităţi desfăşurate de BVB în calitate de operator de piaţă se derulează conform programului obişnuit. BVB monitorizează integritatea infrastructurii sale de tranzacţionare şi aplică măsuri de protecţie şi prevenire a incidentelor cibernetice”, arată oficiali de la BVB, vineri, într-un comunicat de presă.

Serviciile critice ale Depozitarului Central rămân operaționale

Deși aplicația destinată investitorilor a fost vizată de atacatori, operațiunile esențiale ale pieței financiare au rămas protejate. De asemenea, anterior, Depozitarul Central a comunicat că în urma incidentului, au fost luate imediat măsurile necesare de investigare şi remediere.

Incidentul nu a avut consecinţe asupra serviciilor şi funcţiilor critice şi importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare şi registru, iar deţinătorii de instrumente financiare au avut în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitarul Central, au transmis reprezentanţii acestuia.

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