Târgul de Crăciun West Side Christmas Market își deschide porțile joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei din București. Evenimentul, organizat de Untold Universe în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, va începe la ora 17:00, iar seara inaugurării va include aprinderea iluminatului festiv, un spectacol de artificii și un concert susținut de Irina Rimes. Accesul vizitatorilor va fi gratuit pe întreaga durată a târgului, până pe 27 decembrie.

Primăria Sectorului 6 a anunțat, într-un comunicat transmis marți, că luminile festive vor fi aprinse joi, la ora 19:45, momentul fiind însoțit de un spectacol de artificii. De la ora 20:00, pe scena amenajată în Parcul Drumul Taberei va urca Irina Rimes.

Programul artistic va continua vineri, 27 noiembrie, cu un concert susținut de Ovidiu Niculescu, de la ora 20:00. Sâmbătă, la aceeași oră, va concerta Cezar Ouatu, iar duminică publicul îl va putea asculta pe Oigăn.

Luni, 30 noiembrie, începând cu ora 20:00, este programat un DJ set susținut de DJ Bumba by Minunţii. De Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, Irina Sârbu & Band vor urca pe scenă de la ora 19:30.

Până pe 27 decembrie, vizitatorii vor avea parte de concerte, spectacole, seri de colinde, activități dedicate copiilor și experiențe interactive. Programul muzical va reuni artiști din mai multe genuri, cu spectacole destinate publicului de toate vârstele.

Ediția din acest an a târgului va include două atracții disponibile în premieră: Labirintul și Banca Zburătoare. Primăria Sectorului 6 a transmis că organizatorii au pregătit și în acest an „un tărâm de basm”, iar Parcul Drumul Taberei va deveni „un loc al experienţelor multisenzoriale şi al bucuriei împărtăşite”.

Vizitatorii vor avea la dispoziție un patinoar, un carusel, un trenuleț colorat și o sanie cu realitate virtuală (VR), prin intermediul căreia copiii vor putea experimenta o călătorie pe traseul renilor către Laponia.

Roata panoramică va oferi o perspectivă asupra decorațiunilor și instalațiilor luminoase din parc, în timp ce podul iluminat va fi unul dintre punctele amenajate pentru fotografii. Pentru adulți, organizatorii au pregătit și o terasă încălzită, unde aceștia vor putea petrece timpul alături de familie sau prieteni, la un pahar de vin fiert.

Căsuța lui Moș Crăciun va fi amenajată și la această ediție. Copiii vor putea participa la ateliere de creație și activități interactive, dar vor avea și posibilitatea de a-l întâlni pe Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei va găzdui 70 de căsuțe în care vor fi comercializate preparate tradiționale, dulciuri specifice sărbătorilor de iarnă, băuturi calde, decorațiuni și cadouri realizate de artizani locali.

Oferta gastronomică va fi completată de peste zece food truck-uri, unde vizitatorii vor putea găsi preparate inspirate din bucătăriile internaționale, alături de produsele specifice Crăciunului.

West Side Christmas Market va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, inclusiv în zilele de sărbătoare.

De luni până vineri, târgul va fi deschis între orele 15:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, vizitatorii vor avea acces începând cu ora 11:00, până la ora 22:00.

În zilele de sărbătoare va fi aplicat programul de weekend. Intrarea la Târgul de Crăciun din Sectorul 6 este gratuită.