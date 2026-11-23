Piața de capital din Statele Unite a consemnat luni o redresare viguroasă, impulsionată de decizia producătorului de cipuri Nvidia de a-l readuce pe Jensen Huang în poziția de director general. Anunțul a declanșat un val masiv de cumpărări în rândul companiilor din industria inteligenței artificiale, permițând principalilor indici de pe Wall Street să recupereze o porțiune semnificativă din declinul suferit pe parcursul săptămânii anterioare, notează CNBC.

La nivelul principalilor indicatori bursieri, Nasdaq Composite a înregistrat un salt de 6,7%, S&P 500 s-a apreciat cu 5%, iar Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.582 de puncte, ceea ce reprezintă o creștere de 3,3%. Această evoluție plasează toți cei trei indici pe traiectoria celei mai performante ședințe de tranzacționare din aprilie 2025.

Titlurile Nvidia au consemnat o apreciere de 31%, imediat după ce consiliul de administrație a hotărât revenirea fără întârziere a lui Jensen Huang la cârma organizației. Acesta își prezentase demisia la debutul lunii noiembrie, pe fondul informațiilor apărute în spațiul public despre mai multe legături extraconjugale, printre care și o relație cu o femeie suspectată de activități de spionaj în favoarea Chinei.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit favorabil hotărârea companiei și a afirmat pentru CNBC că Jensen Huang „nu a făcut nimic greșit”. Liderul de la Casa Albă a precizat că a purtat discuții directe cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și că a reușit să îi convingă să îi redea funcția fostului director executiv.

Reinstalarea lui Huang a generat aprecieri substanțiale și pentru alți jucători relevanți din zona investițiilor în inteligența artificială. Astfel, acțiunile Micron Technology au urcat cu 19%, titlurile CoreWeave au avansat cu 20%, iar Advanced Micro Devices a raportat un plus de 6%. În același timp, giganții Alphabet și Meta Platforms au înregistrat creșteri de aproximativ 6% fiecare, în timp ce acțiunile Microsoft s-au apreciat cu 2%.

Potrivit lui Hendi Susanto, administrator de portofoliu în cadrul Gabelli Funds, întoarcerea lui Jensen Huang joacă un rol esențial în refacerea încrederii la nivelul întregului ecosistem AI, pornind de la furnizorii de componente și până la estimările legate de cererea pentru tehnologiile de ultimă generație.

Cu toate acestea, expertul atrage atenția că industria nu a scăpat de vulnerabilități, fiind în continuare expusă la incertitudini legate de modul de finanțare a investițiilor, fricțiunile geopolitice și capacitatea de a menține cererea pe termen lung, chiar dacă o mare parte dintre companii continuă să livreze performanțe financiare solide.

Raliul bursier de luni survine după o săptămână marcată de corecții severe pe Wall Street. Temerile investitorilor față de evaluările foarte ridicate ale companiilor din tehnologie și față de sumele uriașe alocate infrastructurii de inteligență artificială au generat un val generalizat de vânzări, care nu a putut fi oprit nici măcar de listarea record a companiei Anthropic.

În cursul săptămânii trecute, indicii Nasdaq și Dow Jones au bifat cele mai abrupte scăderi săptămânale din ultimii mai bine de șase ani, în vreme ce S&P 500 a suferit cel mai dur recul din aprilie 2025. Din cauza deprecierilor de peste 10% raportate la maximele recente, toți cei trei indici au intrat oficial în zonă de corecție. Mai mult, indicele Nasdaq-100 a închis sesiunea de vineri în imediata apropiere a unei piețe descendente, cu un minus de circa 20% față de vârful anterior, iar Nasdaq Composite a coborât în teritoriu negativ raportat la începutul anului.

În ceea ce privește calendarul acestei săptămâni, volumul de tranzacționare va fi mai scăzut ca urmare a sărbătorii de Thanksgiving. Bursele din Statele Unite nu vor opera joi, iar sesiunea de tranzacționare de vineri va avea un program scurt, urmând să se închidă la ora 13:00, ora locală a New Yorkului.