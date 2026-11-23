Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare oficială destinată cetățenilor români care au în plan să călătorească în sau dinspre Federația Rusă pe cale rutieră. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Estonia, tranzitul terestru la granița estono-rusă va fi complet blocat începând cu data de 1 decembrie.

Măsura vizează atât traficul auto, cât și pe cel pietonal, iar cei care intenționau să folosească această rută sunt nevoiți să își reconfigureze traseele.

Conform notificării transmise de partea estoniană, restricția se va aplica simultan pentru cinci puncte strategice de trecere a frontierei. Astfel, de la 1 decembrie, nu se va mai putea circula prin punctele Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse.

Decizia autorităților de la Tallinn a fost luată pe termen mediu, urmând să rămână în vigoare pentru o perioadă de șase luni. La expirarea acestui interval, oficialii estonieni vor realiza o nouă evaluare a situației de securitate din regiune și vor decide dacă prelungesc blocajul sau dacă ridică restricțiile de circulație.

În acest context tensionat, oficialii de la București mențin avertismentul ferm adresat cetățenilor români de a evita orice deplasare în Federația Rusă.

Pentru a fi la curent cu ultimele modificări legislative sau de securitate, MAE recomandă verificarea constantă a platformelor oficiale www.mae.ro și tallinn.mae.ro. De asemenea, instituția reamintește turiștilor și celor care călătoresc în afara țării că au la dispoziție aplicația digitală „Călătorește informat”, un instrument util care oferă alerte în timp real și sfaturi practice de călătorie.

Cetățenii români aflați deja pe teritoriul Estoniei sau în zona de frontieră, care se confruntă cu o situație dificilă, specială ori cu un caracter de urgență, pot solicita asistență consulară imediată. Aceștia au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Republica Estonia: +372 556 114 72.