Republica Moldova. Cele 30 de milioane de euro anunțate de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova vor fi folosite la plata facturilor la energie ale populației în această iarnă. Banii vor suplimenta bugetul programului guvernamental „Ajutor la Contor”, prin care familiile vulnerabile primesc compensații pentru cheltuielile cu energia. Precizarea a fost făcută de premierul Vasile Tofan, pe 9 noiembrie, după întrevederea cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.

Suma oferită de UE echivalează cu peste 600 de milioane de lei. Potrivit premierului, fondurile vor ajunge direct la cetățeni și vor contribui la acoperirea costurilor pentru încălzire și energie în sezonul rece 2026–2027.

„Uniunea Europeană este, din nou, alături de cetățenii Republicii Moldova. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, ne-a anunțat astăzi că UE va contribui cu 30 de milioane de euro peste jumătate de miliard de lei la programul Ajutor la Contor. Banii vor ajunge direct la oameni, pentru plata facturilor în această iarnă”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a explicat că autoritățile încearcă să asigure banii necesari pentru compensații fără să agraveze deficitul bugetar. În acest scop, Guvernul caută finanțare suplimentară de la partenerii externi.

„Trebuie să îi sprijinim pe oameni și, în același timp, să ținem deficitul bugetar sub control. De aceea, lucrăm activ cu partenerii externi pentru a identifica resurse suplimentare, astfel încât o parte cât mai mică din povara acestei ierni să cadă pe umerii familiilor și pe buget”, a precizat șeful Executivului.

Ajutorul european vine într-un moment în care autoritățile estimează cheltuieli importante pentru sezonul rece. Necesarul total pentru programul de compensații din iarna 2026–2027 este calculat la aproximativ 2,7 miliarde de lei.

Pentru plata compensațiilor aferente lunii noiembrie, Guvernul a alocat deja 550 de milioane de lei din bugetul de stat. Cele 30 de milioane de euro oferite de UE vor completa resursele disponibile pentru program.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, între 660.000 și 670.000 de gospodării ar putea primi compensații în această iarnă. Numărul beneficiarilor ar putea fi cu aproximativ 50.000 mai mare decât în sezonul rece precedent.

Ajutorul va fi acordat în bani. Valoarea compensației va fi stabilită individual, în funcție de veniturile gospodăriei, gradul de vulnerabilitate și sursa de încălzire.

Sumele vor varia între 500 și 1.000 de lei pe lună. Primele plăți, pentru luna noiembrie, sunt programate în decembrie. Beneficiarii vor putea primi banii pe cardurile bancare sau prin intermediul oficiilor poștale.

Programul „Ajutor la Contor” a atras deja un număr mare de solicitanți. În prima săptămână de la deschiderea înscrierilor au fost depuse peste 380.000 de cereri, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Dintre acestea, 201.817 au fost completate cu ajutorul registratorilor. Alte 178.515 au fost transmise online. În același timp, angajații Liniei Verzi au oferit informații și răspunsuri pentru peste 12.024 de persoane.

Înregistrarea a început pe 2 noiembrie. Pentru a primi compensația aferentă lunii noiembrie, solicitările trebuie depuse până pe 27 noiembrie.

Cererile pot fi completate pe platforma compensatii.gov.md. Persoanele care întâmpină dificultăți pot solicita ajutorul asistenților sociali sau al angajaților din centrele unificate de prestare a serviciilor publice.

După depunerea cererilor, autoritățile vor verifica datele fiecărei gospodării și vor stabili eligibilitatea solicitanților.

Printre criteriile de neeligibilitate se numără deținerea unei locuințe cu o valoare mai mare de 50.000 de euro. De asemenea, persoanele care au în proprietate un automobil mai nou de trei ani nu vor putea beneficia de compensații.

Cei care depun cererile până la 27 noiembrie și îndeplinesc condițiile vor primi sprijin începând cu luna noiembrie. Pentru solicitările depuse ulterior, compensația va fi acordată din luna înregistrării.

Începând cu lunile următoare, cererile vor putea fi depuse lunar, în perioada 1–25 a fiecărei luni.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela gratuit Linia Verde, la numărul 0 8000 5000. Serviciul funcționează de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.