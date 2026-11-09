Republica. Moldova. Uniunea Europeană pregătește un nou ajutor financiar de 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii ar urma să fie folosiți pentru compensarea facturilor la energie ale familiilor cu venituri mici. Anunțul a fost făcut pe 9 noiembrie de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Fondurile ar urma să ajungă la beneficiari prin programul guvernamental de compensații.

Oficiala europeană a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă populația. Ea a menționat prețurile ridicate la energie, presiunile asupra securității și ritmul redus de creștere economică. În acest context, a dat asigurări că Republica Moldova poate conta pe sprijinul european.

„Știu că vremurile sunt dificile pentru mulți moldoveni. Prețurile la energie sunt ridicate, securitatea este sub presiune, iar creșterea economică rămâne prea mică. Dar vreau să știți că puteți conta pe solidaritatea Europei”, a declarat Marta Kos, de la tribuna Parlamentului.

Comisara europeană a explicat că situația de pe piața energetică este influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără incertitudinile generate de închiderea Strâmtorii Ormuz. Ea a amintit și nivelul scăzut al apelor Dunării și Prutului. Aceste evoluții au contribuit la creșterea prețurilor la energie.

În aceste condiții, Comisia Europeană a propus un ajutor suplimentar pentru Republica Moldova. Suma de 30 de milioane de euro ar urma să reducă povara facturilor pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin.

„De aceea, am propus acum încă 30 de milioane de euro pentru Moldova, pentru cetățenii dumneavoastră, pentru a reduce povara costurilor ridicate ale energiei asupra moldovenilor care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a precizat Marta Kos.

Anunțul a fost primit cu aplauze de deputații prezenți la ședință.

Sprijinul financiar al Uniunii Europene nu se va opri odată cu actualul Plan de Creștere Economică. Acesta are o valoare de 1,9 miliarde de euro și urmează să fie implementat până la sfârșitul anului 2027.

Marta Kos a anunțat că un nou pachet financiar va fi pregătit în 2027. Acesta ar urma să intre în vigoare din 2028.

Comisara a explicat că ajutorul european va fi legat în continuare de reformele realizate de autoritățile de la Chișinău. Investițiile trebuie să se reflecte în proiecte concrete, de care să beneficieze cetățenii.

„Principiul este foarte simplu: atunci când Moldova realizează reforme, Uniunea Europeană oferă investiții. Iar acestea trebuie să le aducă moldovenilor drumuri noi, școli modernizate și acces la apă curată”, a declarat Kos.

În discursul său, Marta Kos a vorbit și despre următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, Republica Moldova se apropie de momentul în care va putea începe închiderea provizorie a capitolelor de negociere.

Comisia Europeană finalizează o evaluare privind îndeplinirea criteriilor intermediare în domeniile fundamentale. Acestea se referă, în special, la independența justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

Marta Kos a anunțat că evaluarea are concluzii pozitive. Următorul pas va fi discutarea acestora împreună cu statele membre ale Uniunii Europene.

„Am vești bune! Comisia Europeană finalizează concluzia sa pozitivă privind criteriile dumneavoastră intermediare. Împreună cu statele membre, vom începe foarte curând acest proces și vom decide asupra condițiilor în care veți putea închide negocierile. Odată ce vom putea face acest pas, vom începe să închidem capitolele de negociere. Aceasta înseamnă că, în lunile următoare, veți intra într-o nouă etapă a negocierilor de aderare, etapa care vă va duce până la linia de sosire”, a declarat comisara în Parlamentul de la Chișinău.

Potrivit oficialei europene, Republica Moldova ar putea închide provizoriu până la 25 dintre cele 33 de capitole de negociere în 2027. Un asemenea rezultat ar permite avansarea spre finalizarea negocierilor la începutul anului 2028.

Obiectivul depinde însă de continuarea reformelor și de rezultatele obținute în aplicarea acestora. Pentru a sprijini autoritățile, Comisia Europeană a publicat și o foaie de parcurs cu pașii care ar trebui urmați în 2027.

„Pentru a vă ajuta să avansați, am publicat și o foaie de parcurs cu pașii aderării pentru 2027. Dacă Moldova... Trebuie să mă corectez, cineva mi-a spus: 'Marta, nu spune dacă, spune când'. Așadar, când Moldova va continua să realizeze reforme în ritmul ultimilor ani, credem că ați putea închide până la 25 dintre cele 33 de capitole de negociere anul viitor. Acest lucru v-ar plasa pe o cale credibilă către încheierea negocierilor de aderare la începutul anului 2028”, a afirmat Marta Kos.

Comisara a recunoscut că termenul este ambițios și presupune eforturi importante. Ea a apreciat însă determinarea autorităților de la Chișinău și a promis că instituțiile europene vor continua să susțină procesul.

„Sunt de acord, acesta este un obiectiv foarte ambițios. Dar îmi place că voi, moldovenii, sunteți ambițioși și îmi place că ne motivați și pe noi, cei din Comisia Europeană, să ținem pasul cu voi. Și puteți conta pe sprijinul nostru la fiecare pas”, a adăugat oficiala europeană.

Comisara europeană a transmis și un mesaj despre importanța reformelor. Pentru a sublinia că rezultatele concrete sunt cele care contează, ea a folosit o expresie românească pe care a spus că a învățat-o în timpul vizitelor în satele Republicii Moldova: „Toamna se numără bobocii!”.

Marta Kos a explicat că această expresie îi amintește că eforturile trebuie evaluate prin rezultate. Ea a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să susțină Republica Moldova până la aderare.

„Este o expresie minunată pe care am învățat-o în timpul uneia dintre vizitele mele prin satele Moldovei. Și îmi amintește că ceea ce contează, în cele din urmă, sunt rezultatele muncii noastre. Reformele dumneavoastră produc rezultate. Nu vom înceta să vă sprijinim, pe măsură ce visul de a face parte din familia europeană devine realitate. Putem face acest lucru foarte bine împreună. Și vreau ca fiecare moldovean să știe: Europa este aici pentru a rămâne”, a declarat comisara.

Ea a făcut apel și la colaborarea dintre partidele parlamentare. Potrivit Martei Kos, aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie un proiect susținut la nivel național, nu doar de o singură formațiune politică.

„Apreciez foarte mult faptul că aproape toate partidele politice sunt aici astăzi. Este nevoie de voi toți. Împreună putem merge până la capăt, dar numai împreună. Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect național. Este un proiect pentru oamenii dumneavoastră”, a afirmat oficiala.

Discursul comisarei europene nu a fost urmărit de toți deputații. Reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor au boicotat ședința specială a Parlamentului.

Ulterior, Marta Kos a comentat absența acestora. Ea a spus că Legislativul trebuie să fie locul în care se întâlnesc opinii diferite, chiar și atunci când politicienii nu sunt de acord cu pozițiile Comisiei Europene.

Comisara a subliniat că deputații trebuie să răspundă în fața cetățenilor care i-au ales.

„Cred că acesta nu este un semn bun. Nu din cauza mea, ci pentru că Parlamentul este locul în care opiniile diferite trebuie să se întâlnească, iar apoi majoritatea decide. Pentru mine, Parlamentul este cel mai potrivit loc, chiar dacă nu sunteți de acord cu totul. Nu trebuie să fiți de acord cu tot ceea ce spun eu sau cu ceea ce face Comisia Europeană. Dar este și o chestiune de respect. Nu mă refer la respectul față de mine, ci la respectul față de cetățeni. Iar dacă au fost aleși, cred că ei răspund doar în fața cetățenilor Republicii Moldova, nu în fața Martei Kos”, a comentat oficiala europeană.

Vizita Martei Kos la Chișinău are loc la câteva zile după publicarea Raportului Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene, la 4 noiembrie. Documentul constată progrese în toate cele 33 de capitole de negociere evaluate. În același timp, raportul indică necesitatea continuării reformelor, în special în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

Republica Moldova a deschis până acum patru dintre cele șase clustere de negociere. Autoritățile de la Chișinău își propun să deschidă și celelalte două până la sfârșitul anului 2026.