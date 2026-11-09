Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Pentru atingerea acestui obiectiv, anul 2027 va fi decisiv. Autoritățile de la Chișinău trebuie să accelereze reformele și să demonstreze rezultate concrete. Președinta Maia Sandu susține că acest calendar este unul realist, iar Comisia Europeană a confirmat că țara poate avansa în ritmul propus.

Declarațiile au fost făcute luni, 9 noiembrie, la Chișinău, în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene – „Pachetul de extindere 2026”. Șefa statului a afirmat că Republica Moldova a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere. Până în prezent, au fost deschise patru dintre cele șase clustere ale negocierilor. Potrivit Maiei Sandu, autoritățile sunt pregătite să avanseze și în privința celor două clustere rămase.

Sursa foto: captură videoPreședinta a invocat concluziile celui mai recent raport al Comisiei Europene. Documentul confirmă evoluțiile înregistrate în mai multe domenii importante pentru integrarea europeană. Printre acestea se numără reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică, educația, economia și securitatea energetică.

„Vorbim despre un obiectiv pentru care muncim și despre rezultate care pot fi măsurate. Raportul prezentat săptămâna trecută de Comisia Europeană confirmă progresele Republicii Moldova. Am făcut progrese bune în reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică, educație, economie și securitate energetică. Comisia recunoaște realizările noastre în politica externă, de securitate și apărare”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a mai spus că, pentru prima dată, Comisia Europeană a apreciat că încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 este un obiectiv realizabil. Chiar dacă este unul ambițios, acesta poate fi atins dacă reformele vor continua. Maia Sandu a insistat și asupra principiului meritelor în procesul de aderare. Potrivit acesteia, progresele Republicii Moldova trebuie recunoscute prin decizii concrete din partea statelor membre.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să se bazeze doar pe merite, iar progresele realizate trebuie să fie recunoscute prin decizii concrete. Contăm pe o evaluare corectă a reformelor noastre și pe susținerea statelor membre pentru a avansa în negocierile de aderare”, a subliniat președinta.

În discursul său, Maia Sandu a amintit că progresele înregistrate de Republica Moldova au fost obținute într-un context regional complicat. Țara a trebuit să facă față consecințelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, mai multor crize energetice și tentativelor de destabilizare.

Președinta consideră că Republica Moldova a demonstrat că poate continua reformele și poate avansa pe calea integrării europene chiar și în condiții dificile de securitate.

Pentru următoarea etapă, Maia Sandu a indicat că prioritatea trebuie să fie aplicarea efectivă a reformelor. Nu este suficientă adoptarea unor legi sau modificarea cadrului legislativ. Autoritățile trebuie să demonstreze că schimbările produc rezultate și că pot fi menținute pe termen lung.

Șefa statului a atras atenția și asupra necesității unor mecanisme europene mai puternice pentru protejarea statului de drept. Acestea ar trebui să garanteze că reformele nu vor fi abandonate după aderarea la Uniunea Europeană.

„Știm câți bani alocă Rusia pentru a destabiliza societățile și pentru a distruge democrațiile. De aceea, este un lucru bun că Uniunea Europeană discută mecanisme mai puternice de apărare a valorilor europene. Noi ne dorim să existe reguli clare prin care Moldova să nu mai poată fi întoarsă din drumul său european. Vrem ca reformele pe care le facem astăzi să reziste și după aderare”, a declarat Maia Sandu.

Un calendar concret pentru următoarea etapă a negocierilor a fost prezentat și de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.

Oficiala UE consideră că Republica Moldova poate închide 25 dintre cele 35 de capitole de negociere în 2027. Dacă acest obiectiv va fi atins, țara noastră ar ajunge într-o etapă similară celei în care se află în prezent Muntenegru, stat care se pregătește deja pentru aderare.

Marta Kos a precizat că obiectivul încheierii negocierilor până în 2028 este realizabil, cu condiția menținerii ritmului actual al reformelor și îndeplinirii angajamentelor asumate de autorități.

„Considerăm că putem închide 25 de capitole de negociere în 2027. Acest lucru va plasa Republica Moldova acolo unde se află acum Muntenegru, care se pregătește deja de aderare. După ce veți face acest lucru, veți fi în poziția de a încheia negocierile către 2028. Considerăm că acest obiectiv este realizabil”, a declarat Marta Kos.

Comisara europeană a anunțat și pregătirea unui nou pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova. Acesta urmează să fie elaborat în 2027 și va continua investițiile și măsurile incluse în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

Potrivit Martei Kos, sprijinul european va urmări dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea accesului la apă potabilă și crearea unor condiții mai bune pentru mediul de afaceri. Investițiile ar urma să contribuie și la apariția unor noi locuri de muncă, astfel încât cetățenii să își poată construi viitorul acasă.

„Anul 2027 va fi și anul în care vom pregăti următorul pachet de sprijin pentru Republica Moldova, care se va consolida pe Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro. Investițiile europene înseamnă infrastructură mai bună, apă pură, acces mai bun pentru mediul de afaceri, să faceți locuri de muncă pentru moldoveni ca să-și construiască viitorul acasă”, a subliniat oficiala europeană.

Marta Kos a precizat că anul 2026 nu s-a încheiat și că Republica Moldova ar putea primi noi vești pozitive în perioada următoare. Comisara europeană a menționat că este așteptată o decizie a Consiliului Uniunii Europene privind deschiderea celor două clustere rămase.

„Anul 2026 nu s-a încheiat. Vom avea și mai multe știri pozitive. Așteptăm ca Consiliul să ofere undă verde pentru deschiderea celor două clustere rămase”, a declarat Marta Kos.

Deschiderea acestora ar permite avansarea negocierilor în toate domeniile de aderare și ar reprezenta un nou pas în parcursul european al Republicii Moldova.

Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene a început luni, 9 noiembrie, la Chișinău. Evenimentul se desfășoară timp de două zile, sub genericul „Pachetul de extindere 2026: Avansarea negocierilor de aderare la UE prin reforme, dialog, transparență și coeziune socială”.

La reuniune participă peste 700 de persoane și aproximativ 70 de vorbitori. Printre aceștia se numără reprezentanți ai autorităților Republicii Moldova, ai instituțiilor europene și ai statelor membre ale UE. Sunt prezenți, de asemenea, reprezentanți ai societății civile și ai mass-mediei.

Prima zi este dedicată Pachetului de extindere 2026 și reformelor necesare în domeniile de negociere. Programul include prezentarea Raportului de extindere 2026 pentru Republica Moldova. În cea de-a doua zi, discuțiile vor continua în cadrul Forumului de Integrare Europeană. Temele principale vor viza rolul Parlamentului în procesul de aderare, respectarea statului de drept și contribuția societății civile și a presei la integrarea europeană.