Republica Moldova. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău a fost dată în exploatare pe 8 noiembrie, după mai multe amânări și întârzieri. Noua infrastructură, care leagă Republica Moldova de sistemul energetic european prin România, va permite transportul energiei electrice fără tranzitarea nodului de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană. Autoritățile susțin că proiectul reduce vulnerabilitatea țării în fața presiunilor externe și oferă mai multe opțiuni pentru aprovizionare.

La ceremonia de inaugurare, președinta Maia Sandu a declarat că noua linie reprezintă un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Șefa statului a amintit că, timp de trei decenii de independență, țara a investit prea puțin în interconexiunile energetice și a rămas dependentă de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare.

„Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a vorbit despre perioadele în care Republica Moldova a fost amenințată cu întreruperea livrărilor de energie. Ea a amintit că dependența de infrastructura controlată din exterior a permis folosirea resurselor energetice ca instrument de presiune politică.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021”, a declarat președinta.

Maia Sandu a recunoscut că proiectul a fost finalizat cu întârziere. Inițial, linia urma să fie gata în august 2024. Termenul a fost însă prelungit de mai multe ori. Printre cauze s-au numărat și efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care au afectat disponibilitatea și livrarea echipamentelor necesare.

Construcția propriu-zisă a fost încheiată în noiembrie 2025. Ulterior, au fost efectuate testările tehnice și procedurile necesare pentru recepția întregului sistem.

Șefa statului a comparat importanța noii linii electrice cu cea a gazoductului Iași–Ungheni–Chișinău. Acesta a oferit Republicii Moldova o alternativă de aprovizionare cu gaze naturale, mai ales după ce Gazprom a sistat livrările.

„Am văzut cât de importantă este infrastructura strategică atunci când Gazprom a sistat livrările de gaze. Gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău ne-a oferit o alternativă reală și ne-a ajutat să depășim criza. Linia Vulcănești–Chișinău face parte din aceeași strategie. Așa cum gazoductul ne-a oferit o alternativă pentru aprovizionarea cu gaze, această linie ne oferă o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice și reduce riscurile de deconectare”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că independența energetică înseamnă, înainte de toate, posibilitatea de a alege de unde este cumpărată energia, fără presiuni sau șantaj.

„Prin acest proiect consolidăm capacitatea de transport a energiei electrice, diversificăm rutele de aprovizionare și întărim conexiunea Republicii Moldova cu sistemul energetic european. Independența energetică pentru noi înseamnă să putem decide singuri de unde cumpărăm energia fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a afirmat șefa statului.

Totodată, Maia Sandu a anunțat că următoarele proiecte importante de interconectare sunt liniile electrice Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș. Prima are o valoare estimată la aproximativ 77 de milioane de euro, bani asigurați prin finanțări europene. Cea de-a doua urmează să fie construită cu sprijinul Statelor Unite.

La ceremonia de dare în exploatare a participat și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala a declarat că Republica Moldova nu mai depinde de energia rusească și că nicio țară nu va mai putea folosi resursele energetice pentru a dicta deciziile autorităților de la Chișinău.

Marta Kos a amintit că prima sa vizită în Republica Moldova a avut loc în februarie 2025, în timpul crizei energetice. Atunci, Uniunea Europeană a oferit sprijin de urgență pentru ca oamenii să aibă căldură în locuințe.

„În acel moment, Europa a început să respingă absolut totul ce ținea de acest șantaj energetic. Noi pe atunci am venit cu sprijin de urgență pentru a ajuta să aducem căldură în casele oamenilor. Noi am investit tot mai mult în sursele de energie regenerabilă din Republica Moldova și am accelerat conexiunile dintre Republica Moldova și rețelele energetice ale Europei”, a declarat comisara europeană.

Potrivit Martei Kos, noua linie oferă Republicii Moldova mai multe posibilități de achiziție a energiei electrice. Astfel, țara va putea să aleagă furnizorii și să cumpere energie în funcție de prețurile disponibile pe piață.

„Astăzi putem spune că, într-adevăr, dependența Republicii Moldova de energia rusească a luat sfârșit. Această linie de rețele energetice plasează Moldova în afara oricărei dependențe. Nicio țară nu are dreptul și nu va putea în continuare să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Dumneavoastră aveți acum mai multe alegeri de unde să obțineți energie electrică. Rețelele sunt mai sigure și puteți procura energie acolo unde este cea mai ieftină”, a afirmat Marta Kos.

Oficiala europeană a recunoscut însă că prețurile la energie continuă să reprezinte o problemă pentru multe familii din Republica Moldova. Ea a menționat că scumpirile au fost influențate de mai mulți factori. Printre aceștia se numără crizele regionale și schimbările climatice, care au afectat inclusiv nivelul apelor din râuri.

„Cunoaștem, de asemenea, că prețurile, costurile energetice rămân o povară în continuare pentru multe familii moldovenești. Cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat cu nivelul apelor în râuri, cunoaștem și alți factori care au contribuit la creșterea prețurilor pentru energia electrică. Însă, în continuare, ca și astăzi, puteți miza pe toată solidaritatea europeană”, a declarat comisara europeană.

Marta Kos a felicitat autoritățile și echipele care au contribuit la realizarea proiectului. Ea a menționat că noua infrastructură va ajuta Republica Moldova să prevină eventualele deficite de energie electrică.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că linia Vulcănești–Chișinău va diminua dependența Republicii Moldova de nodul energetic de la Cuciurgan, controlat de administrația separatistă de la Tiraspol.

Potrivit oficialului, noua conexiune va consolida accesul la energia electrică din România și de pe piața europeană. Ministrul a subliniat că securitatea energetică nu înseamnă doar asigurarea curentului electric pentru consumatori și întreprinderi. Ea presupune și libertatea autorităților de a lua decizii fără presiuni externe.

„Pentru Republica Moldova, securitatea energetică înseamnă lumină în case, activitatea întreprinderilor și servicii care funcționează. Dar înseamnă și libertatea de a lua decizii, fără teama că cineva va folosi energia pentru a-și impune voința”, a declarat Dorin Junghietu.

Linia are o lungime de aproximativ 158 de kilometri și creează o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice. Potrivit ministrului, aceasta va contribui la siguranța întregului sistem electroenergetic, inclusiv la nivel regional.

„Noua infrastructură ne oferă o rută de transport care reduce dependența de nodul energetic de la Cuciurgan și consolidează siguranța întregului sistem, nu doar cel național, dar chiar și cel regional”, a precizat oficialul.

Dorin Junghietu a amintit că proiectul a trecut prin mai multe etape și a fost afectat de schimbările de guvernare și de crizele din regiune. Războiul din Ucraina a complicat livrările de echipamente, transportul și desfășurarea lucrărilor.

„A fost dus înainte prin munca unor oameni care au găsit soluții atunci când războiul din vecinătate a complicat livrările, logistica și lucrările. Pentru cetățeni, rezultatul trebuie să fie unul concret: o țară mai bine pregătită să-și asigure energia și mai puțin vulnerabilă”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că noua conexiune reprezintă și un pas în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„Europa, de care ne apropiem, se construiește și aici, prin fiecare legătură care ne face mai siguri și mai liberi”, a conchis Dorin Junghietu.

Darea în exploatare a liniei Vulcănești–Chișinău a fost amânată de cinci ori. Ultimul termen anunțat anterior a fost 27 august 2026, însă nici acesta nu a fost respectat.

Punerea în funcțiune a fost întârziată, între altele, de lucrările de reparație la un transformator esențial, care fusese trimis în Spania. Deși construcția liniei fusese încheiată încă din noiembrie 2025, sistemul nu putea fi utilizat în întregime fără finalizarea lucrărilor la stațiile electrice de la cele două capete și fără testările necesare.

Linia Vulcănești–Chișinău este cunoscută și sub denumirea de „Linia Independenței Energetice”. Aceasta va permite transportul energiei electrice din România către Chișinău, fără ca energia să mai fie nevoită să tranziteze nodul de la MGRES, din regiunea transnistreană.

Costul total al proiectului este de aproximativ 61 de milioane de euro. Din această sumă, circa 27 de milioane de euro au fost alocate direct pentru construcția liniei.

Pe lângă linia Vulcănești–Chișinău, Republica Moldova pregătește alte două proiecte majore de interconectare cu România. Este vorba despre liniile de 400 kV Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș. Ambele sunt considerate importante pentru consolidarea securității energetice și integrarea țării în piața europeană de electricitate.

Primul proiect, Bălți–Suceava, poartă denumirea de „Linia Rezilienței”. Acesta prevede construirea unei linii electrice aeriene de aproximativ 45 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova. Traseul va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani.

Contractul pentru proiectare și construcție a fost semnat pe 26 iunie 2026, între compania Moldelectrica și firma turcă SA-RA. Proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În prezent, lucrările se află în etapa de proiectare. Construcția infrastructurii de pe ambele maluri ale Prutului ar urma să înceapă în 2027. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 77 de milioane de euro.

Cel de-al doilea proiect este Strășeni–Gutinaș, cunoscut și sub denumirea de „Trump Liberty Line”. Acesta presupune construirea unei linii electrice de 400 kV între stațiile Strășeni din Republica Moldova și Gutinaș din România.

Pe teritoriul Republicii Moldova, linia va avea aproximativ 72 de kilometri. Traseul va traversa raioanele Hâncești, Nisporeni și Strășeni. Proiectul include și modernizarea stației electrice Strășeni, unde urmează să fie instalate două autotransformatoare.

Guvernul Statelor Unite a aprobat o finanțare de 130 de milioane de dolari pentru realizarea proiectului. La 5 noiembrie 2026, Parlamentul Republicii Moldova a declarat lucrările de construcție a liniei și de modernizare a stației Strășeni drept obiective de utilitate publică de interes național. Decizia urmărește accelerarea procedurilor administrative și a exproprierilor necesare.

Finalizarea liniei Strășeni–Gutinaș este prevăzută pentru anul 2032.