Republica Moldova. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, ar putea deveni funcțională în următoarele săptămâni. Stația electrică Chișinău, de care depinde punerea în funcțiune a întregii infrastructuri, ar urma să fie energizată până la sfârșitul lunii octombrie.

Transformatorul care a provocat întârzieri a fost reparat în Spania, adus în țară, instalat și testat. În prezent, echipele tehnice efectuează ultimele verificări înainte de conectarea stației la rețea.

Stadiul lucrărilor a fost examinat vineri, 16 octombrie, în cadrul unei vizite la fața locului efectuate de premierul Vasile Tofan și ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit Ministerului Energiei, echipa tehnică a prezentat un calendar actualizat al lucrărilor. Acesta prevede energizarea Stației Chișinău până la sfârșitul lunii octombrie.

Una dintre principalele probleme care au împiedicat finalizarea proiectului a fost defecțiunea transformatorului care asigură conexiunea Stației Chișinău cu rețeaua electrică de 330 kV.

Echipamentul a fost trimis la fabrica producătorului din Spania pentru reparații. După remedierea defecțiunii, transformatorul a revenit în Republica Moldova în luna septembrie. Ulterior, acesta a fost instalat și supus testelor tehnice.

În prezent, lucrările au ajuns în etapa finală. Echipele responsabile verifică echipamentele și sistemele stației. Înainte de energizare, trebuie încheiate și testele integrate. Acestea vor confirma că toate componentele funcționează împreună în condiții de siguranță.

Potrivit Ministerului Energiei, calendarul prezentat de echipa tehnică indică sfârșitul lunii octombrie drept termen pentru energizarea stației. Această etapă este esențială pentru continuarea procedurilor necesare punerii în funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Chișinău.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că antreprenorul a confirmat intrarea proiectului în etapa finală de testare. Potrivit oficialului, lucrările rămase sunt într-un stadiu avansat.

„Antreprenorul a confirmat că se află deja în etapa finală de executare a lucrărilor de testare, iar lucrările rămase sunt la o etapă avansată, urmând ca linia electrică Vulcănești-Chișinău să fie dată în exploatare”, a declarat Dorin Junghietu.

Potrivit termenului estimat de contractor și anunțat anterior de ministru, exploatarea comercială a liniei ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie.

Totuși, energizarea Stației Chișinău nu înseamnă automat că linia va intra imediat în exploatare comercială. Înainte de acest moment, trebuie finalizate verificările și testele necesare. Aceste proceduri au rolul de a confirma funcționarea sigură a întregului sistem.

Proiectul a înregistrat mai multe amânări. Inițial, termenele anunțate au vizat luna decembrie 2025. Ulterior, punerea în funcțiune a fost estimată pentru martie și mai 2026. Au urmat alte termene, inclusiv 30 iunie și 27 august. Problemele tehnice de la Stația Chișinău au contribuit la decalarea calendarului.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, supranumită „Linia Independenței Energetice”, are o lungime de 157 de kilometri. Aceasta conectează Stația Vulcănești de 400 kV cu Stația Chișinău de 330 kV.

Construcția liniei propriu-zise a fost încheiată în noiembrie 2025. Cu toate acestea, infrastructura nu a putut fi pusă integral în funcțiune, deoarece mai erau necesare lucrări și verificări la stația electrică din Capitală.

Importanța proiectului este legată de capacitatea Republicii Moldova de a transporta energia electrică între sudul și centrul țării. Linia va permite inclusiv transportul energiei importate din România, prin infrastructura de interconexiune existentă.

Astfel, Republica Moldova va putea reduce dependența de traseele de transport care trec prin nodul energetic de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană. Noua infrastructură va oferi o alternativă pentru transportul energiei electrice și va contribui la consolidarea securității energetice.

Linia este importantă și în perioadele în care consumul de electricitate crește. Infrastructura ar putea asigura transportul unor volume semnificative de energie către centrul țării, inclusiv în orele de consum maxim.

Construcția liniei Vulcănești–Chișinău face parte din eforturile Republicii Moldova de a-și consolida sistemul electroenergetic și de a-și diversifica sursele și rutele de aprovizionare.

Proiectul este finanțat de Banca Mondială, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic. Valoarea finanțării pentru proiect este de aproximativ 61 de milioane de euro.