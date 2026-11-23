Comisia Europeană (CE) a prezentat luni propunerile pentru cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile prevăd eliminarea a aproximativ 60 de bănci rusești din sistemul SWIFT, restricții suplimentare pentru sectorul energetic, sancțiuni împotriva flotei fantomă și interdicții pentru sportivii care reprezintă Rusia la competițiile organizate în Uniunea Europeană, potrivit anunțului Executivului comunitar.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană intenționează să mențină presiunea asupra Moscovei până când autoritățile ruse vor demonstra că urmăresc încheierea războiului din Ucraina printr-o pace durabilă.

Prima direcție a noului pachet vizează sectorul financiar. Bruxellesul propune extinderea interdicțiilor privind tranzacțiile pentru aproximativ 60 de bănci din Rusia, care ar urma să fie excluse din sistemul internațional SWIFT.

Acesta permite transmiterea securizată a mesajelor financiare între instituțiile bancare din diferite țări. Excluderea băncilor vizate ar îngreuna efectuarea tranzacțiilor internaționale prin intermediul acestui sistem.

„Astăzi prezentăm cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni. Scopul este să menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a anunțat că Bruxellesul va propune noi măsuri restrictive până când Moscova va demonstra că este dispusă să ajungă la o pace durabilă.

Un alt obiectiv al pachetului este limitarea mecanismelor prin care Rusia ar putea evita sancțiunile deja impuse. Noile restricții vor viza platformele de criptomonede și rețelele de plăți care pot facilita transferuri financiare în beneficiul unor entități rusești.

Măsurile ar putea include și organizații din state terțe care contribuie la ocolirea sancțiunilor europene.

Pentru coordonarea acestor eforturi, Comisia Europeană a anunțat înființarea unui grup operativ specializat în sancțiunile privind criptomonedele, denumit Crypto Sanctions Task Force. Acesta va sprijini aplicarea restricțiilor și cooperarea cu partenerii internaționali.

Propunerile europene vizează și industria energetică rusă. Comisia dorește extinderea interdicțiilor privind furnizarea de servicii pentru companiile care contribuie la construirea, exploatarea sau repararea infrastructurii energetice din Rusia.

Aceste restricții ar urma să se aplice în special rafinăriilor și altor instalații energetice. Pentru prima dată, propunerea include și servicii din sectorul energiei electrice.

În plus, Bruxellesul intenționează să adauge peste 70 de nave pe lista sancțiunilor care vizează flota fantomă a Rusiei. Aceste ambarcațiuni sunt folosite pentru transportul petrolului și menținerea exporturilor rusești, în pofida restricțiilor internaționale.

Comisia propune și interzicerea tuturor petrolierelor care beneficiază de asigurare în Rusia. Măsurile urmăresc să limiteze veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie.

Noul pachet include și o propunere de interzicere a acordării vizelor pentru foștii combatanți ruși. Ursula von der Leyen a invocat riscurile pe care aceste persoane le-ar putea reprezenta pentru securitatea statelor membre.

Președinta Comisiei Europene a făcut referire la intensificarea activităților ostile neconvenționale desfășurate de operativi ruși pe teritoriul european.

Prin această măsură, Bruxellesul urmărește să limiteze accesul persoanelor vizate pe teritoriul Uniunii Europene.

Cetățenii europeni nu ar mai putea conduce companii din Rusia

Comisia Europeană propune și interzicerea ocupării unor funcții de conducere în companiile din Rusia de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Ursulei von der Leyen, relațiile economice dintre UE și Rusia nu pot continua în condiții obișnuite atât timp cât Moscova își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Noua restricție ar urma să împiedice participarea cetățenilor europeni la conducerea societăților comerciale din Rusia.

O altă componentă a pachetului privește sportul și cultura. Comisia Europeană propune interzicerea participării echipelor și sportivilor ruși care concurează sub drapelul național la evenimentele sportive organizate pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, propunerea prevede interzicerea afișării simbolurilor oficiale ale Rusiei la aceste competiții.

„Evenimentele sportive nu pot fi un forum pentru activități de propagandă”, a declarat Ursula von der Leyen.

Măsurile ar putea limita și transferurile financiare de la sponsori ruși către organizații sportive și culturale cu sediul în Uniunea Europeană. Totodată, cetățenii ruși ar urma să fie vizați de restricții privind ocuparea unor funcții de conducere în federațiile sportive europene.

Președinta Comisiei Europene a afirmat că sancțiunile urmăresc să sporească presiunea economică și politică asupra Rusiei și să reducă resursele pe care Moscova le poate folosi pentru susținerea războiului.

„Poziția noastră este clară: îi oferim Ucrainei puterea de a obține pacea, iar Rusiei toate motivele să o aleagă”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Pentru adoptarea celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni este necesar acordul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit procedurilor aplicabile politicii externe și de securitate comune.