Rusia ar avea în plan să plaseze pe orbită, până la finalul acestui an, un satelit echipat cu armament nuclear, conceput pentru a neutraliza alte dispozitive spațiale. Informațiile provin dintr-o anchetă jurnalistică realizată în comun de televiziunile publice germane NDR și WDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung, conform AFP.

Datele obținute prin schimbul de informații între serviciile secrete occidentale, inclusiv serviciul german de informații externe BND și structurile militare, indică faptul că dispozitivul, botezat Sputnik-S, a fost finalizat cu câțiva ani în urmă și este stocat în prezent în regiunea Moscovei. Încă din trecut, oficialii de la Washington au avertizat că Federația Rusă lucrează la o armă nucleară spațială capabilă să scoată din funcțiune constelații întregi de sateliți. O astfel de armă ar reprezenta o amenințare directă pentru rețelele de comunicații și observație de pe orbita Pământului, inclusiv pentru infrastructura Starlink dezvoltată de SpaceX, esențială pentru armata ucraineană.

Deși în cursul anului 2024 autoritățile ruse au respins acuzațiile americane privind dezvoltarea unei arme destinate distrugerii sateliților printr-o detonare nucleară în spațiu, sursele citate de presa germană susțin că lansarea ar putea avea loc chiar în următoarele săptămâni. Rapoartele informative despre aceste intenții au fost deja distribuite mai multor state membre ale Alianței Nord-Atlantice, iar executivul de la Berlin a fost notificat oficial.

Solicitat luni să comenteze aceste dezvăluiri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că Alianța își analizează constant postura de apărare și descurajare în fața oricăror riscuri.

„Vă pot asigura că ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO. Şi asta include asigurarea securităţii noastre în ceea ce priveşte elementul spaţial”, a declarat Rutte reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz.

Oficialul NATO a precizat că organizația deține multiple pârghii de reacție, chiar dacă acestea nu sunt mereu vizibile pentru opinia publică. „Observăm situaţii în Polonia şi Estonia etc. Când vine vorba de domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacităţile noastre de descurajare şi apărare şi vom face actualizări acolo unde este necesar”, a completat Mark Rutte.

Prezent la aceeași conferință de presă desfășurată la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz, a cărui instituție supervizează activitatea BND, a descris drept „şocante” datele privind pregătirile Rusiei de a trimite o armă nucleară în spațiu. „Acestea dezvăluie nivelul de escaladare pe care Rusia este, în mod evident, pregătită să îl urmeze”, a punctat liderul de la Berlin.

Totodată, Merz a cerut Moscovei să pună capăt acțiunilor pe care le-a definit drept „provocări periculoase”, făcând trimitere la incidentele în care rachete rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, țară membră NATO. „Niciun stat membru al NATO nu are vreun interes în escaladarea tensiunilor în regiunea Mării Baltice”, a mai afirmat cancelarul.

Anterior declarațiilor de la Berlin, un purtător de cuvânt al guvernului german a transmis agenției AFP că situația este analizată „foarte în serios”, fără a confirma însă oficial informațiile din presă, și a recomandat evitarea unei „nervozităţi excesive cu privire la pericole ipotetice”. În timp ce ambasada Rusiei la Berlin, BND și cartierul general al NATO din Bruxelles nu au oferit un răspuns imediat solicitărilor Reuters, comandamentul spațial al armatei germane a reamintit declarațiile ministrului apărării, Boris Pistorius, conform cărora riscurile din spațiul cosmic sunt tratate cu maximă seriozitate.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a susținut că nu este la curent cu cele mai recente materiale de presă pe acest subiect, adăugând că articolele frecvente bazate pe surse anonime „nu merită să fie luate în serios”. În schimb, directorul Agenției Spațiale Europene, Josef Aschbacher, a avertizat într-un interviu pentru publicația Handelsblatt că amplasarea armamentului nuclear pe orbită reprezintă „cel mai cumplit scenariu de coşmar”.