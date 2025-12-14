EVZ Special

George Washington, francmasonul care „a zidit" temeliile SUA!

George Washington, primul președinte al SUA.
Primul Președinte al Statelor Unite ale Americii, generalul George Washington a fost unul din părinții fondatori ai noii republici federale.  A trăit între 22 februarie 1732 și 14 decembrie 1799. Astăzi, se împlinesc 226 ani de la „plecarea la Orientul etern”, a maestrului francmason George Washington.

Ascenssiunea în francmasonerie a lui George Washington

George Washington primul Președinte al Statelor Unite ale Americii este una din figurile cele mai cunoscute ale Francmasoneriei. Nu a ezitat să fie pictat în ținutele masonice, ale gradelor de ucenic, calfă și maestru pe care le-a primit în cursul anilor 1753-1754.

Fratele George este inițiat ucenic francmason la 4 noiembrie 1752, în Loja Fredericksburg din Virginia. Masoneria era destinată exclusiv bărbaților, oameni de onoare, cu vârsta minimă 20 ani. Avansează pe linie profană, militară, la gradul de locotenent-colonel, la 20 ani și încearcă să ia poziție în fața colonizării agresive franceze în zona Ohio.

Continuarea ascensiunii în francmasonerie, în paralel cu ascensiunea militară

George Washington avansează în ierahia masonică. Devine calfă, la 3 martie  1753, în aceeași lojă în care se inițiase. În perioada 1755-1758, Washington reușeste să limiteze avansul francezilor la Fort Duquesne. Se fondează orașul Pittsburgh.  În 1755, este colonel iar în 1758, este general de brigadă. Este cel mai important comandant militar al Virginiei.

A devenit Maestru Mason la 4 august 1753. Deși inițiat la Fredericksburg, după fondarea orașului Alexandria, la ale cărui planuri contribuise ca topograf, a devenit membru al Lojei Nr.22 din Alexandria.

La 18 septembrie 1793, George Washington punea, în calitate de Maestru, piatra de temelie a ceea ce azi numim Capitoliul. Casa Albă, Pentagonul, Capitoliul respectă și azi conturul unui triunghi perfect echilateral, simbol al logicii francmasonice în constituirea SUA dar și în edificarea actualei capitale americane.

Un testament politic și moral al unui Părinte Fondator pentru Patria sa

George Washington a refuzat onorurile, sumele de bani foarte mari oferite pentru salariul prezidențial. Nu și-a dorit nici funcția supremă în statul federal nou-creat. A precizat că averea sa era foarte mare pentru a-și putea permite să trăiască fără a utiliza fondurile publice.

Iată ce scria în „discursul de rămas bun” Maestrul  George Washington:

„,Indiferent cât de mult atribuim influenței unei educații rafinate asupra unor minți de o anumită structură, atât rațiunea cât și experiența ne opresc să ne așteptăm ca morala națională să triumfe în excluderea principiului religios”.

 

