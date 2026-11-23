Forțele Navale Române desfășoară noi misiuni de monitorizare și supraveghere pe Dunăre și în Marea Neagră, cu scopul de a crește siguranța navigației și de a proteja infrastructura critică. Operațiunile sunt realizate în cooperare cu Garda de Coastă și aliați din NATO, iar programul pentru această săptămână include fregate, corvete, nave de patrulare și aeronave militare, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Ministerul Apărării anunță că militarii Forțelor Navale Române execută permanent activități de supraveghere în zonele de responsabilitate fluvială și maritimă, precum și în Zona Economică Exclusivă a României.

„Forţele Navale Române, în cooperare cu Garda de coastă şi aliaţi din NATO, execută permanent activităţi şi misiuni de monitorizare şi supraveghere a zonelor de responsabilitate fluvială şi maritimă, precum şi în Zona Economică Exclusivă a ţării noastre. Misiunile Forţelor Navale Române au scopul de a asigura libertatea de navigaţie, prin identificarea şi neutralizarea posibilelor fragmente de drone şi mine marine derivante”, a transmis, luni seară, Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, operațiunile urmăresc menținerea libertății de navigație și identificarea eventualelor pericole pentru navele care tranzitează aceste zone.

Pentru această săptămână, Forțele Navale Române au programat misiuni destinate protejării liniilor de comunicații maritime și a infrastructurii critice din Marea Neagră.

Conform Ministerului Apărării, la aceste operațiuni vor participa fregata „Mărășești” – 111, fregata „Regele Ferdinand” – 221, corveta „Contraamiral August Roman” – 261, remorcherul maritim „Viteazu” – 101 și elicopterul IAR-330 Puma Naval.

Navele și aeronava militară vor executa activități specifice de supraveghere și protecție a spațiului maritim.

Misiunile de monitorizare vor continua și pe frontiera fluvială a României. Ministerul Apărării anunță că monitorul „Mihail Kogălniceanu” – 45, bacul fluvial propulsat 457 și șalupa rapidă de intervenție „Eugeniu Botez” – 522 vor desfășura activități de patrulare.

Operațiunile au ca obiectiv supravegherea zonelor de responsabilitate de pe Dunăre și creșterea siguranței navigației.

Franța contribuie la supravegherea spațiului maritim din Marea Neagră

La nivel aliat, monitorizarea spațiului maritim este sprijinită și de o aeronavă franceză de patrulare maritimă. Este vorba despre ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră.

„La nivel aliat, securitatea spaţiului maritim este consolidată prin activităţile de supraveghere ale aeronavei de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană şi Marea Neagră. Forţele Navale Române contribuie permanent la consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre, la protejarea căilor de comunicaţii maritime şi fluviale, reafirmându-şi angajamentul de a proteja interesele naţionale şi de a acţiona în cooperare aliată”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Misiunile Forțelor Navale Române au loc într-o perioadă în care navigația în Marea Neagră se confruntă cu riscuri sporite, pe fondul incidentelor în care nave comerciale au fost lovite de drone.

Pe 18 noiembrie 2026, International Bargaining Forum (IBF), organismul internațional de negociere colectivă din transportul maritim, a actualizat lista zonelor maritime de risc.

Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim, zona clasificată drept „Zonă cu Risc Ridicat” a fost extinsă spre vest și sud-vest, în largul coastelor României și Bulgariei.

„S-a extins Zona cu Risc Ridicat în Marea Neagră, în perimetrul către vest şi sud-vest, în largul coastelor României şi Bulgariei. Decizia vine la solicitarea sindicatelor maritime şi a autorităţilor din Filipine (Department of Migrant Workers - DMW) în urma valului de atacuri cu drone şi rachete din ultima perioadă, asupra navelor comerciale care operează în vestul Mării Negre, atacuri care s-au soldat cu lovirea sau scufundarea navelor şi pierderea a peste 40 de vieţi omeneşti”, a transmis recent Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim.