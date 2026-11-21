România se confruntă aproape în fiecare zi cu incidente de securitate în zona Mării Negre, care impun decolarea de urgență a avioanelor militare. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a declarat, într-un interviu acordat postului polonez TVP World, că țara noastră a înregistrat sute de incidente legate de războiul din Ucraina și că echipele de intervenție sunt mobilizate inclusiv pentru a ajuta marinarii aflați în pericol.

Șeful diplomației române a descris situația din regiune drept un test pentru capacitatea de reacție și hotărârea statelor aliate. El a atras atenția asupra atacurilor care vizează nave comerciale și asupra incidentelor provocate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Cred că ceea ce am observat în ultima perioadă în Marea Neagră reprezintă un test de rezistență al reacției și al hotărârii noastre. Avem decolări de urgență ale avioanelor aproape în fiecare zi. Avem echipe care se deplasează pentru a veni în ajutorul marinarilor aflați în pericol în Marea Neagră”, a afirmat Dan Neculăescu.

Ministrul a vorbit și despre experiențele comune ale României și Poloniei în gestionarea amenințărilor de securitate de pe flancul estic al Europei. Cele două țări sunt, în opinia sa, „doi piloni de stabilitate” în regiune și se confruntă cu provocări similare încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Dan Neculăescu a susținut că ambele state au fost nevoite să gestioneze tentative de sabotaj și acte de sabotaj atribuite serviciilor rusești, pentru care au fost deschise anchete penale.

„Și noi ne confruntăm, la fel ca Polonia, cu tentative de sabotaj și chiar cu acte de sabotaj despre care s-a dovedit că aparțin serviciilor rusești și care sunt acum urmărite penal în consecință. Noi semănăm cu Polonia, iar Polonia seamănă cu România”, a declarat ministrul.

Afirmațiile au fost făcute în contextul incidentelor recente din spațiul aerian polonez, unde mai multe obiecte au pătruns în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar trei obiecte s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei, fără să provoace victime.

În interviul acordat TVP World, ministrul român a afirmat că România a înregistrat sute de incidente asociate conflictului din Ucraina. Activitatea din zona Mării Negre pune la încercare capacitatea de reacție a autorităților și a aliaților, atât în ceea ce privește securitatea aeriană, cât și protejarea marinarilor și a navigației comerciale.

Neculăescu a subliniat că intervențiile aproape zilnice ale avioanelor militare și misiunile echipelor care acordă ajutor marinarilor aflați în dificultate arată amploarea provocărilor din regiune.

Potrivit ministrului, poziția strategică a României și a Poloniei pe flancul estic le oferă celor două state experiență relevantă pentru NATO și Uniunea Europeană. Această experiență poate contribui la îmbunătățirea răspunsului comun în fața incidentelor de securitate și a amenințărilor hibride.