Cel puțin 14 persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile unui bloc de locuințe din localitatea Dymer, în regiunea Kiev, după ce clădirea a fost lovită duminică dimineață de o dronă rusească, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că o parte a imobilului cu cinci etaje s-a prăbușit, iar echipele de salvare continuă căutările. Nouă persoane au fost evacuate, iar incendiul izbucnit în urma atacului a fost controlat.

Atacul a avut loc în districtul Vyshhorod, la nord de capitala Ucrainei, în cadrul unui nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Kiev. Autoritățile locale au raportat două persoane rănite, printre care un adolescent, în timp ce salvatorii încearcă să stabilească dacă mai există locatari sub structurile prăbușite.

Potrivit informațiilor transmise de Volodimir Zelenski, atacul a afectat un bloc de locuințe cu cinci etaje. O parte a clădirii s-a prăbușit, iar incendiul provocat de lovitură a fost ținut sub control de echipele de intervenție.

Președintele ucrainean a mulțumit salvatorilor pentru intervenția rapidă și a precizat că nouă persoane au fost evacuate din imobil. Operațiunile de căutare continuă, în condițiile în care există informații că cel puțin 14 persoane ar putea fi încă sub dărâmături, potrivit Reuters.

Autoritățile din regiunea Kiev au raportat două persoane rănite în urma atacului. Un adolescent, născut în 2010, a suferit răni provocate de schije la nivelul brațului și a fost transportat la spital.

⚡️Rescue operations are ongoing in Dymer, Kyiv region, as crews search the rubble of a five-story apartment building hit by a Russian drone. President Zelenskyy said 14 people remain missing after the Russian strike, with no contact established yet. https://t.co/5pm4bZmoGS — UNITED24 Media (@United24media) November 22, 2026

O femeie în vârstă de 22 de ani a suferit tăieturi la nivelul piciorului și a primit îngrijiri medicale la fața locului, potrivit informațiilor publicate de Ukrinform, care citează autoritățile regionale.

Explozia a provocat pagube și în afara blocului de locuințe. O clădire comercială din apropiere și un imobil în care funcționează o grădiniță au fost afectate de unda de șoc.

Echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina continuă intervenția în Dymer. Salvatorii îndepărtează structurile prăbușite și caută persoanele care ar putea fi încă prinse sub dărâmături.

La intervenție participă și reprezentanți ai Crucii Roșii Ucrainene, iar psihologii serviciilor de urgență oferă sprijin persoanelor afectate.

Numărul persoanelor dispărute și situația victimelor sunt în curs de verificare, iar bilanțul atacului poate fi modificat pe măsură ce operațiunile de salvare avansează.