Elena Cârstea se află în continuare internată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, după ce a dezvoltat o infecție pulmonară în urma unei gripe. Compozitorul Cristi Faur, care a vizitat-o duminică, 22 noiembrie, a transmis că artista prezintă câteva semne de recuperare, deși starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit semnificativ. Cântăreața a reușit să se odihnească și să mănânce, potrivit mesajului publicat de acesta pe Instagram.

Elena Cârstea a ajuns la spital la câteva zile după revenirea în România, unde sosise pe 12 noiembrie. Artista avea programate mai multe activități, printre care intervenții stomatologice și înregistrarea unei piese împreună cu Cristi Faur. Problemele medicale au apărut la scurt timp după sosirea în țară. Potrivit informațiilor oferite de apropiați, cântăreața nu a dorit inițial să fie internată, însă simptomele au continuat, iar după alte două zile a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Compozitorul Cristi Faur a mers duminică la Spitalul Floreasca pentru a o vizita pe cântăreață. Ulterior, acesta a publicat pe Instagram un mesaj în care a relatat cum a găsit-o și ce schimbări a observat în starea sa. Potrivit compozitorului, nu au apărut îmbunătățiri majore, însă Elena Cârstea a reușit să doarmă în mai multe reprize și să consume alimente, lucruri pe care acesta le consideră încurajatoare.

„Am fost și astăzi în vizită la Elena Cârstea. Nu avem îmbunătățiri spectaculoase, dar sunt câteva semne bune care mă bucură. Astăzi a reușit să se odihnească de mai multe ori, a dormit chiar și fără melatonină, iar somnul este foarte important pentru recuperarea organismului. A reușit să și mănânce câte ceva.

Eu, bineînțeles, am avut o misiune foarte clară: să-i îndulcesc puțin viața! Așa că i-am dus ciocolată de casă organică și turtă dulce organică, făcute în casă. S-a bucurat tare mult și, spre satisfacția mea, a și început imediat să mănânce din ele! Sunt lucruri mici, dar în momentele astea fiecare bucurie contează enorm”, a scris Cristi Faur, pe Instagram.

Vizita a avut loc în timp ce artista continuă tratamentul și monitorizarea medicală la Spitalul Floreasca. Informațiile despre evoluția sa au fost oferite de compozitor, nu printr-un nou comunicat medical al spitalului.

Elena Cârstea s-a întors în țară pe 12 noiembrie, pentru o vizită în timpul căreia urma să rezolve mai multe probleme personale și să lucreze la un nou proiect muzical.

Artista avea programate intervenții stomatologice și intenționa să înregistreze o piesă împreună cu Cristi Faur. La scurt timp după sosire, starea sa de sănătate s-a deteriorat. Potrivit apropiaților, cântăreața a refuzat inițial internarea, deși începuse să se confrunte cu probleme medicale.

După aproximativ două zile în care simptomele au continuat, Elena Cârstea a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, cu tensiune arterială ridicată, dificultăți de respirație și puls slab. Ulterior, artista a confirmat că a dezvoltat o infecție pulmonară în urma unei gripe și că medicii i-au administrat tratament.

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Într-o declarație acordată jurnaliștilor WOWbiz.ro, cântăreața a vorbit despre problemele de sănătate care au determinat internarea sa. Elena Cârstea a confirmat că infecția pulmonară a apărut după o gripă și că, în perioada spitalizării, întâmpina dificultăți inclusiv atunci când vorbea.

„Am venit în România cu treabă, dar acum nu sunt chiar bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Sunt pe tratament, oamenii au avut grijă de mine aici, la spital, și o să fie bine, dar o să dureze câteva zile. Acum vorbesc foarte greu”, a declarat Elena Cârstea, pentru WOWbiz.ro.

Declarațiile au fost oferite în primele zile ale internării, înaintea vizitei de duminică a compozitorului Cristi Faur.

Potrivit ultimelor informații transmise de acesta, artista continuă să fie îngrijită la Spitalul Floreasca, iar evoluția sa este una lentă, cu unele semne de ameliorare.