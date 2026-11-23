Apple ar urma să lanseze mai multe dispozitive noi în perioada februarie–martie 2027, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg. Compania americană pregătește modelele iPhone 18 și iPhone 18e, o nouă generație a tabletei iPad și o versiune actualizată a laptopului MacBook Neo. Alte produse, inclusiv un iPad Air cu ecran OLED și iPhone Air 2, sunt așteptate până la jumătatea anului viitor.

Primele dispozitive ar urma să fie prezentate în februarie sau martie, iar alte modele sunt programate pentru lunile următoare. Printre produsele vizate se numără telefoane, tablete și laptopuri din gamele deja existente. Calendarul nu a fost confirmat oficial de Apple, informațiile provenind din sursele citate de Bloomberg.

Apple pregătește lansarea a două noi smartphone-uri, iPhone 18 și iPhone 18e, care ar urma să ajungă pe piață în perioada februarie–martie 2027. Cele două dispozitive fac parte din seria de produse pe care compania intenționează să le prezinte la începutul anului, potrivit informațiilor Bloomberg.

În același interval este așteptată și o versiune actualizată a tabletei iPad din gama de bază.

Strategia companiei presupune distribuirea lansărilor pe parcursul mai multor luni, în locul prezentării simultane a tuturor dispozitivelor pregătite pentru prima jumătate a anului. Pe lângă telefoanele și tableta din gama de bază, calendarul include și actualizarea unor laptopuri Apple.

Unul dintre produsele pentru care sunt pregătite modificări tehnice este MacBook Neo, laptopul mai accesibil din portofoliul Apple. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, viitoarea generație va trece de la procesorul A18 Pro la A19 Pro.

O altă schimbare vizează memoria RAM, care ar urma să crească de la 8 GB la 12 GB.

Compania americană intenționează să transforme actualizarea acestui model într-un proces anual, astfel încât noi versiuni ale MacBook Neo să fie lansate în fiecare an. Laptopul a fost comercializat inițial la un preț de pornire de 600 de dolari. Ulterior, prețul a fost majorat, iar în prezent modelul costă de la 700 de dolari.

Noua generație, pregătită pentru 2027, ar urma să aducă astfel un procesor mai performant și o capacitate mai mare de memorie față de versiunea actuală.

Apple pregătește și o nouă versiune a tabletei iPad Air, care ar urma să primească pentru prima dată un ecran OLED. Introducerea acestei tehnologii ar reprezenta una dintre principalele modificări aduse gamei iPad Air, alături de actualizările pregătite pentru celelalte tablete ale companiei.

Noul model este așteptat în prima jumătate a anului 2027, conform informațiilor publicate de Bloomberg.

În aceeași perioadă, Apple ar urma să lanseze și o nouă generație a tabletei iPad Pro. Cele două modele se vor alătura versiunii actualizate a tabletei iPad de bază, programată pentru primele luni ale anului.

Pe lângă iPhone 18 și iPhone 18e, Apple are în pregătire și o a doua generație a modelului iPhone Air.

Potrivit Bloomberg, iPhone Air 2 ar urma să fie lansat până la jumătatea anului viitor, într-o etapă ulterioară primelor prezentări programate pentru februarie și martie.

Astfel, calendarul companiei pentru prima parte a anului 2027 include actualizări pentru mai multe categorii de dispozitive, de la smartphone-uri și tablete până la laptopuri.

Un alt aspect urmărit în perspectiva lansărilor din 2027 este evoluția prețurilor.

În cursul anului 2026, Apple a majorat prețurile pentru cea mai mare parte a produselor sale, în unele cazuri fiind aplicate scumpiri după lansarea inițială. Un exemplu este MacBook Neo, al cărui preț de pornire a crescut de la 600 la 700 de dolari.

În aceste condiții, există posibilitatea ca și dispozitivele pregătite pentru primul trimestru din 2027 să fie comercializate la prețuri mai mari.

Deocamdată, Apple nu a confirmat oficial nici prețurile noilor modele, nici datele exacte la care acestea vor fi lansate.