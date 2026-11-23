Saadi Gaddafi, fiul dictatorului libian a visat să cucerească fotbalul italian, când tatăl era la putere. I-a plăcut luxul fără limite, a făcut excese, iar finalul s-a produs. O poveste despre prăbușirea unei vieți trăite în umbra puterii.

A fost fiul unuia dintre cei mai controversați dictatori ai lumii, a avut acces la averi colosale, a frecventat lumea fotbalului italian și a trăit într-un lux greu de imaginat.Tatăl său a condus Libia ca un dictator și a fost eliminat ca și Saddam Hussein.

Saadi Gaddafi, unul dintre fiii lui Muammar Gaddafi, a încercat să-și construiască propria identitate, departe de imaginea tatălui său. Numai că numele pe care îl purta i-a deschis uși, dar avea să-i transforme viața într-o capcană atunci când regimul familiei s-a prăbușit.

Saadi nu a fost un fiu oarecare al liderului libian. Crescut într-unul dintre cele mai puternice și bogate cercuri familiale din Africa de Nord, acesta și-a cultivat imaginea unui playboy pasionat de mașini luxoase, petreceri și fotbal. Spre deosebire de alți membri ai familiei, care au preferat să rămână în zona politică și economică, el a visat la o carieră în sportul-rege.

În 2003, Saadi Gaddafi a ajuns în fotbalul italian, semnând cu Perugia, formație din Serie A. Transferul său a atras imediat atenția presei, însă nu neapărat pentru calitățile sportive ale noului jucător.

Era, înainte de toate, fiul liderului libian, iar prezența sa în campionatul italian de fotbal era însoțită de un interes mediatic considerabil.

Saadi se antrenase și în preajma unor cluburi importante, precum Juventus și Lazio, iar numele său fusese asociat cu personalități importante ale fotbalului. Diego Maradona era printre celebritățile cu care a fost pus în legătură.

În realitate, cariera sa pe teren nu a fost nici pe departe la înălțimea ambițiilor. A bifat o singură apariție în Serie A, intrând ca rezervă într-un meci împotriva lui Juventus, în 2004. Apoi a fost suspendat după ce a fost depistat pozitiv la nandrolon, o substanță interzisă.

În jurul său se crease însă un adevărat spectacol. Saadi avea un stil de viață extravagant, stătea în hoteluri de lux și beneficia de un anturaj impresionant. La Perugia, era cunoscut mai degrabă pentru statutul și stilul său de viață decât pentru contribuția sportivă.

Fotbalul nu avea să fie, până la urmă, drumul său.

După experiența italiană, Saadi s-a întors în Libia și a intrat în armată, unde a ajuns să conducă o unitate de elită. A fost, de asemenea, căpitan al echipei naționale și a ocupat funcția de președinte al Federației Libiene de Fotbal.

Într-o țară condusă timp de peste patru decenii de tatăl său, numele Gaddafi însemna mai mult decât o simplă legătură de familie. Însemna putere, influență și acces la resurse pe care puțini libieni și le-ar fi putut imagina.

Saadi a devenit astfel unul dintre simbolurile unui cerc privilegiat, în care averea și autoritatea politică se împleteau.

Revolta împotriva regimului lui Muammar Gaddafi a transformat Libia într-un teatru de război. Regimul a căzut, iar dictatorul a fost ucis în octombrie 2011.

Pentru Saadi, începutul noii ere a însemnat fuga din țară. A ajuns în Niger, unde a primit inițial refugiu, în timp ce noile autorități libiene îl căutau pentru acuzații legate de activitatea sa din timpul dictaturii tatălui său.

Interpolul a emis o notificare de urmărire internațională, în contextul acuzațiilor privind abuzuri și însușirea unor proprietăți prin intimidare, în perioada în care conducea Federația Libiană de Fotbal.

În 2014, a fost extrădat în Libia. A fost încarcerat și a rămas departe de viața luxoasă pe care o cunoscuse. A fost eliberat în 2021 și a părăsit ulterior țara.

Destinul său seamănă cu cel al lui Nicu Ceaușescu. Sunt exemplele ale felului în care prăbușirea unei dinastii politice poate schimba radical viața copiilor de dictatori și a celor care au beneficiat de privilegiile ei.

Un episod recent readuce în atenție averea imobiliară asociată cu Saadi Gaddafi. Este vorba despre un conac cu opt dormitoare din Hampstead Garden Suburb, Londra, cumpărat în 2009 pentru aproximativ 10 milioane de lire sterline.

Proprietatea avea piscină interioară, jacuzzi, sală de sport și cinematograf privat. După căderea regimului Gaddafi, casa a intrat într-o lungă dispută juridică, iar autoritățile libiene au obținut recunoașterea dreptului statului asupra proprietății, considerată cumpărată din fonduri publice deturnate.

În acest context a apărut Leslie Gayle-Childs, un escroc în serie care a încercat să pună mâna pe proprietate folosind firme fictive, identități false și o presupusă firmă de avocatură inventată. Acesta a reușit chiar să obțină ordine judecătorești favorabile înainte ca înșelătoria să fie descoperită, a publicat presa engleză.

Frauda a fost demascată, iar demersul său a fost respins de instanță. Gayle-Childs execută deja o pedeapsă de peste 14 ani de închisoare pentru alte fraude.

Ironia este că vila care simboliza odinioară luxul familiei Gaddafi a ajuns, după ani de procese și controverse, să fie implicată într-o nouă tentativă de escrocherie.

Astăzi, la 53 de ani, Saadi Gaddafi trăiește în Turcia, departe de scena publică libiană. După eliberarea din închisoare, în septembrie 2021, s-a stabilit la Istanbul și a ales să păstreze discreția.

Deși numele său a fost vehiculat de susținătorii fostului regim drept posibilă figură politică pentru viitorul Libiei, Saadi a exclus recent această variantă. Într-o declarație publică din iunie 2026, a spus că nu intenționează să intre în politică, să candideze sau să susțină vreo facțiune, afirmând că își dorește o viață obișnuită, dedicată studiului.

Pentru fostul playboy care visa cândva să cucerească fotbalul italian, care a trăit bucuria de a se afla în preajma lui Maradona și a altor mari fotbaliști ai vremii, această opțiune pare să fie o retragere discretă din lumina reflectoarelor.