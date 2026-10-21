Procesul privind moartea lui Maradona se apropie de final

Procesul privind moartea legendarului fotbalist Diego Maradona a intrat marți în faza pledoariilor finale, avocații psihologului Carlos Diaz și ai psihiatriei Agustina Cosachov solicitând achitarea clienților lor. Apărarea susține că cei doi nu pot fi considerați responsabili pentru decesul fostului sportiv, produs în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, potrivit presei argentiniene.

Carlos Diaz, specialist în tratarea dependențelor, a intervenit în ultima lună de viață a lui Maradona pentru a-l ajuta să renunțe la alcool și la substanțele psihotrope. Procurorii au cerut pentru acesta cinci ani de închisoare, însă părțile civile au avut poziții diferite: un avocat al unuia dintre fiii fotbalistului a solicitat 12 ani de detenție, în timp ce alte două părți au cerut achitarea.

Avocatul Luciano Zorrilla a afirmat că această lipsă de consens asupra rolului clientului său reprezintă unul dintre punctele sensibile ale procesului.

„Dacă nu există certitudine, există îndoială, iar dacă există îndoială, urmează achitarea”, a declarat acesta.

La rândul său, avocatul Diego Olmedo a subliniat că Diaz este psiholog, nu medic, și că fusese angajat pentru a-l ajuta pe Maradona să nu mai consume alcool și droguri. Apărarea a invocat analizele toxicologice efectuate după moartea fostului fotbalist, care nu au indicat prezența alcoolului sau a drogurilor în sânge.

„Moartea a fost rezultatul unor aspecte medicale care depășesc competența lui Carlos Diaz”, a susținut Olmedo, afirmând că acesta nu ar fi avut posibilitatea să împiedice decesul.

Psihiatrul Agustina Cosachov, în vârstă de 41 de ani, riscă o pedeapsă de opt ani de închisoare, potrivit solicitării procurorilor. Avocatul său, Vadim Mischanchuk, a afirmat că aceasta și-a exercitat atribuțiile în limitele specializării sale și că nu a primit informații esențiale despre starea pacientului.

Apărătorul a susținut că medicul nu a fost informat despre episoade de tahicardie și hipertensiune și că a fost exclus din unele grupuri de comunicare dintre furnizorul de servicii medicale și asistenții care îl îngrijeau pe Maradona.

Mischanchuk a îndreptat criticile către compania privată Swiss Medical și către Nancy Forlini, coordonatoarea medicală a perioadei de recuperare, pentru care procurorii au cerut zece ani de închisoare.

Maradona a fost găsit mort în patul său, într-o locuință din Tigre, în apropiere de Buenos Aires. Decesul a fost provocat de un șoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar.

Pledoariile apărării urmează să continue până joi, iar verdictul va fi anunțat ulterior.