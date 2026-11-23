Înalta Curte de Casație și Justiție a încheiat definitiv, în noiembrie 2026, procesul dintre Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) și Relational Trading SRL, început în 2015. Litigiul a vizat un contract de asociere pentru exploatarea unui complex imobiliar din Voluntari, județul Ilfov. Judecătorii au menținut hotărârea prin care firma a fost obligată să achite peste 1,68 milioane de lei, la care se adaugă penalități, și să evacueze proprietățile.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursurile formulate de ambele părți, menținând soluția pronunțată de Curtea de Apel București în aprilie 2025. Hotărârea prevede rezilierea contractului de asociere în participațiune, evacuarea societății din complexul imobiliar și achitarea unor sume către RA-APPS.

Procesul a fost deschis în februarie 2015, iar pretențiile financiare formulate de regie au crescut pe parcursul judecății, ajungând în 2021 la peste 22,3 milioane de lei.

În februarie 2015, RA-APPS a introdus o acțiune împotriva societății Relational Trading SRL la Tribunalul Ilfov, solicitând încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 7264, semnat la 9 iulie 2004.

Regia a cerut și recuperarea sumei de 4.191.074,64 lei, reprezentând debitul principal și penalitățile calculate pentru perioada 22 februarie 2012 – 18 februarie 2015. Totodată, RA-APPS a solicitat evacuarea societății dintr-un complex situat pe Șoseaua Iancu Nicolae nr. 6, în Voluntari.

Proprietățile vizate erau Clubul Social, vilele numerotate 1, 18 și 56, precum și terenul aferent, cu o suprafață de aproximativ 10.398 de metri pătrați, din Parcul Rezidențial Băneasa. În cererea adresată instanței, regia a solicitat și obligarea firmei la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul articolului 453 din Codul de procedură civilă.

Contractul încheiat între RA-APPS, prin SRP Triumf, și Relational Trading SRL stabilea exploatarea în comun a complexului imobiliar pentru activități economice. Printre acestea se numărau serviciile de cazare, închiriere, alimentație publică, recreere, întreținere fizică și alte activități comerciale. Asocierea fusese stabilită pentru o perioadă de 15 ani, de la 1 iulie 2004 până la 30 iunie 2019.

RA-APPS participa la această asociere prin punerea la dispoziție a Clubului Social, a celor trei vile și a terenului aferent. Complexul includea construcții, un teren de tenis, alei, trotuare, parcări, împrejmuiri, mijloace fixe și obiecte de inventar. Relational Trading SRL avea responsabilitatea administrării activităților comerciale, inclusiv organizarea și conducerea acestora în condiții de eficiență economică.

Firma putea realiza investiții, modernizări, amenajări și dotări pe cheltuiala proprie, însă numai după obținerea acordului scris al RA-APPS. Contractul prevedea și repartizarea profitului obținut din activitatea comună. Regiei îi revenea o cotă de 40%, iar societății private, 60%.

Neînțelegerile apărute ulterior între cele două părți au determinat RA-APPS să se adreseze instanței. La termenul din 8 iulie 2021, regia și-a majorat pretențiile financiare, solicitând obligarea societății la plata sumei de 22.308.699,90 lei, reprezentând debitul principal și penalitățile calculate pentru perioada 22 februarie 2012 – 7 iulie 2021.

Tribunalul Ilfov a respins inițial pretențiile formulate de RA-APPS, soluția fiind favorabilă societății Relational Trading SRL. Ambele părți au continuat însă demersurile judiciare, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. Pe 16 aprilie 2025, instanța de apel a schimbat parțial hotărârea Tribunalului Ilfov și a admis o parte dintre solicitările RA-APPS.

Judecătorii au stabilit că Relational Trading SRL trebuie să achite regiei suma de 1.683.105,26 lei, reprezentând cota de participare de 40% pentru perioada februarie 2012 – iunie 2019. La această sumă au fost adăugate penalități de întârziere de 0,10% pe zi, calculate de la scadența debitului principal până la 15 septembrie 2022.

Instanța a dispus și rezilierea contractului de asociere în participațiune, precum și evacuarea societății din complexul imobiliar. În plus, firma a fost obligată la plata a 53.000 de lei drept cheltuieli de judecată, la care s-au adăugat 34.000 de lei pentru etapa apelului. Celelalte pretenții formulate de RA-APPS au fost respinse ca neîntemeiate.

Hotărârea din aprilie 2025 nu era definitivă și putea fi atacată cu recurs.

Dosarul a ajuns ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce atât RA-APPS, cât și Relational Trading SRL au contestat decizia pronunțată în apel. La mijlocul lunii noiembrie 2026, judecătorii instanței supreme au soluționat cauza, respingând ambele recursuri. Potrivit soluției consemnate în dosarul instanței:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat împotriva deciziei civile nr. 680/16.04.2025 şi a încheierii din 03.07.2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-pârâtă S.C. Relaţional Trading S.R.L. împotriva aceleiaşi decizii. Definitivă.”

Prin această soluție, Înalta Curte a menținut obligațiile stabilite anterior de Curtea de Apel București. Astfel, Relational Trading SRL trebuie să achite debitul de 1.683.105,26 lei, penalitățile aferente și cheltuielile de judecată stabilite de instanță. De asemenea, rămân valabile dispozițiile privind rezilierea contractului de asociere și evacuarea societății din Clubul Social, cele trei vile și terenul aferent din Voluntari.

Hotărârea definitivă încheie litigiul început în februarie 2015, după aproape 11 ani de proceduri judiciare.