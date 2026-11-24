Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a trimis Corpul de Control la trei universități din București, după apariția unor informații potrivit cărora anumite persoane ar fi obținut diplome de licență contra cost, fără să fi participat la cursuri sau să fi susținut examenele. Verificările vizează Universitatea „Nicolae Titulescu”, Universitatea „Titu Maiorescu” și Academia de Studii Economice (ASE). Ministerul anunță că, dacă vor fi descoperite nereguli, va sesiza instituțiile competente și va putea dispune inclusiv anularea diplomelor obținute fraudulos.

Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public despre presupuse mecanisme prin care ar fi putut fi obținute diplome universitare fără îndeplinirea obligațiilor academice.

Potrivit unei investigații prezentate de Observator News, profesoara Simona Vasilache de la ASE, despre care s-a afirmat că este și cadru didactic asociat la Universitatea „Nicolae Titulescu” și că are o colaborare cu Universitatea „Titu Maiorescu”, ar fi susținut că poate facilita obținerea unor diplome de licență „originale”.

Suma solicitată ar fi fost de 3.000 de euro, iar promisiunea ar fi inclus înregistrarea documentelor astfel încât acestea să pară obținute în condiții legale.

În urma acestor informații, Ministerul Educației a dispus verificări administrative la toate cele trei instituții.

„Ministrul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a dispus verificarea, de către Corpul de control, în toate cele trei instituţii menţionate în material, a aspectelor administrative ce ţin de înmatricularea studenţilor şi traseul lor de studii, susţinerea examenelor şi a examenului de licenţă, gestionarea formularelor de diplomă şi eliberarea actelor de studii, precum şi de corectitudinea datelor introduse de universităţi în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”, a anunțat Ministerul Educației.

Controlul va urmări modul în care au fost înmatriculați studenții, parcursul lor universitar și participarea la examene, inclusiv la cel de licență.

De asemenea, inspectorii vor verifica gestionarea formularelor pentru diplome, eliberarea documentelor de studii și corectitudinea informațiilor introduse de universități în Registrul Matricol Unic. Vor fi analizate inclusiv eventualele modificări operate ulterior în evidențele academice.

Ministerul a explicat că, potrivit Legii învățământului superior nr. 199/2023, universitățile au responsabilitatea organizării activității academice, în virtutea autonomiei universitare.

Instituțiile de învățământ superior răspund de admiterea studenților, școlarizarea acestora, evaluarea rezultatelor, organizarea examenelor de licență și eliberarea diplomelor. Totodată, rectorii sunt responsabili pentru gestionarea actelor de studii și corectitudinea datelor înscrise în documentele universitare.

Ministerul Educației are atribuții privind stabilirea regimului actelor de studii și avizarea necesarului de formulare, pe baza informațiilor înregistrate în Registrul Matricol Unic.

Procedura presupune ca universitățile să solicite numărul de diplome necesare pentru absolvenții promoției respective. Ministerul analizează cererile în raport cu legislația aplicabilă și cu datele din registrele universitare, după care transmite avizul către Imprimeria Națională și instituțiile solicitante.

„Dacă verificările vor confirma nereguli, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va sesiza instituţiile competente şi va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obţinute fraudulos”, a transmis instituția.

Academia de Studii Economice din București a transmis că nu are legătură cu presupusele practici prezentate în investigația jurnalistică și că nu poate fi asociată cu atribuirea ilegală a diplomelor universitare.

Instituția a precizat că Simona Vasilache are și calitatea de cadru didactic titular al ASE, însă contractul individual de muncă este suspendat din 7 mai 2024, deoarece aceasta se află în concediu pentru creșterea copilului.

Reprezentanții universității au mai arătat că, înainte de suspendarea contractului, au fost începute proceduri de cercetare disciplinară, după ce studenții au formulat sesizări referitoare la conduita și etica academică a acesteia.

„Persoana menţionată în reportaj, doamna Vasilache Simona-Nicoleta are şi calitatea de cadru didactic titular al ASE, însă contractul său individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, încă din 07.05.2024. În prezent, doamna Vasilache Simona-Nicoleta se află în concediu de creştere copil. Precizăm că, anterior suspendării contractului de muncă, cu privire la persoana în cauză au fost demarate procedurile de cercetare disciplinară, ca urmare a sesizărilor formulate de studenţi, referitoare la conduita şi etica academică a acesteia. Cercetarea disciplinară este în prezent suspendată, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă”, a transmis ASE.

Academia de Studii Economice a mai anunțat că a depus, la 15 octombrie 2024, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București împotriva Simonei Vasilache. Sesizarea a vizat infracțiuni de fals material în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune.

Potrivit instituției, ancheta penală este în desfășurare.

Un alt demers al procurorilor a fost comunicat universității la 18 noiembrie 2026. Atunci, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis ASE o copie a ordonanței prin care au fost instituite măsuri asigurătorii.

Cu această ocazie, universitatea a aflat că împotriva Simonei Vasilache a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru luare de mită și trafic de influență.

Într-un comunicat, ASE a susținut că situația juridică și profesională a angajatei este gestionată potrivit legislației și s-a delimitat de presupusele activități ilegale.

„Vă asigurăm că situaţia juridică şi profesională a doamnei Vasilache Simona Nicoleta, în cadrul ASE, este gestionată cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu. Academia de Studii Economice din Bucureşti se delimitează clar şi neechivoc de astfel de practici. Simpla afiliere profesională a unei persoane la universitatea noastră nu inseamnă asocierea universităţii cu presupusele activităţi penale prezentate în reportaj. În aceste condiţii, ASE respinge orice practică de fraudare a actelor de studii şi solicită ca prezentarea publică a acestui caz să reflecte cu exactitate contextul în care sunt investigate faptele”, a transmis Biroul de presă al ASE.