Academia de Studii Economice din București a transmis marți, 24 noiembrie 2026, precizări privind ancheta jurnalistică difuzată de Observator (Antena 1) cu o zi înainte, privind presupuse fraude în obținerea diplomelor universitare. Documentul face referire la Simona-Nicoleta Vasilache, cadrul didactic menționat în reportaj, al cărei contract individual de muncă este suspendat din 7 mai 2024. Totodată, sunt prezentate cercetarea disciplinară începută în urma sesizărilor studenților și două demersuri penale care o vizează.

În documentul transmis, reprezentanții universității resping asocierea instituției cu presupusul mecanism de obținere frauduloasă a diplomelor prezentat în ancheta Observator.

„Presupusul mecanism de obținere frauduloasă a diplomelor universitare prezentat în material nu are legătură cu conducerea, personalul administrativ sau procedurile academice ale universității noastre”, se arată în comunicat.

Persoana menționată în reportaj, Simona-Nicoleta Vasilache, are calitatea de cadru didactic titular al ASE. Contractul individual de muncă al acesteia este însă suspendat, în condițiile legii, din 7 mai 2024, femeia aflându-se în concediu pentru creșterea copilului.

Înainte de suspendarea contractului individual de muncă, în cazul cadrului didactic fuseseră demarate proceduri de cercetare disciplinară, în urma unor sesizări formulate de studenți privind conduita și etica academică.

Procedura nu a fost finalizată, fiind suspendată ca urmare a suspendării raporturilor de muncă.

La 15 octombrie 2024, Academia de Studii Economice a formulat o plângere penală împotriva Simonei-Nicoleta Vasilache la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Sesizarea a vizat infracțiunile de fals material în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune. Ancheta penală este în curs de desfășurare, potrivit comunicatului.

Un alt document oficial a ajuns la universitate la 18 noiembrie 2026. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis atunci un exemplar al ordonanței de instituire a unor măsuri asigurătorii.

Din ordonanță, potrivit comunicatului, a rezultat că împotriva Simonei-Nicoleta Vasilache fusese dispusă începerea urmăririi penale pentru luare de mită și trafic de influență.

În finalul documentului, reprezentanții ASE arată că situația juridică și profesională a cadrului didactic este gestionată cu respectarea prevederilor legale. „Academia de Studii Economice din București se delimitează clar și neechivoc de astfel de practici”, se menționează în comunicat.

Totodată, universitatea respinge orice practică de fraudare a actelor de studii și solicită ca prezentarea publică a cazului să reflecte cu exactitate contextul în care sunt investigate faptele.