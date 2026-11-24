Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) verifică o rețea formată din sute de societăți comerciale, despre care există suspiciuni că ar avea legături cu unul dintre cele mai mari clanuri interlope din București. Inspectorii au în vizor solicitări suspecte de rambursare a TVA, care ar proveni din afaceri desfășurate în special în sectorul imobiliar, potrivit Profit.ro.

Gruparea ar fi construit o rețea extinsă de societăți comerciale, înregistrate atât în Capitală, cât și în mai multe județe din țară. Acestea ar fi implicate în operațiuni economice din domeniul imobiliar, iar prin intermediul lor ar fi fost depuse cereri de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Verificările ANAF vizează modul în care au fost derulate tranzacțiile și dacă sumele solicitate de la bugetul de stat au avut o justificare legală.

Investigațiile au loc într-o perioadă în care inspectorii fiscali au semnalat mai multe situații suspecte privind recuperarea unor sume importante de la bugetul de stat.

Pe 16 noiembrie, ANAF a anunțat verificarea unei cereri de rambursare a TVA în valoare de peste 2,1 milioane de lei. Documentele care au stat la baza solicitării proveneau din facturi emise între două societăți din București, aflate sub controlul aceleiași persoane.

Două zile mai târziu, pe 18 noiembrie, inspectorii antifraudă au descoperit un circuit financiar suspect, evaluat la 26 de milioane de lei. Prin intermediul acestuia fuseseră solicitate rambursări de TVA în valoare de 7,5 milioane de lei. În urma verificărilor, ANAF a sesizat organele de urmărire penală.

O altă situație a fost făcută publică pe 20 noiembrie. Atunci, Fiscul a identificat o societate comercială care dedusese nejustificat TVA în valoare de aproape 880.000 de lei.

Rambursarea TVA reprezintă o procedură legală prin care firmele pot solicita statului restituirea diferenței dintre taxa deductibilă aferentă achizițiilor și TVA colectată din vânzarea bunurilor sau serviciilor.

Recuperarea acestor sume este permisă atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația fiscală, iar operațiunile economice sunt susținute de documente justificative.

Problemele legate de încasarea taxei pe valoarea adăugată rămân importante pentru bugetul României. Potrivit raportului Comisiei Europene publicat în decembrie 2025, țara noastră înregistrează cel mai mare deficit de colectare a TVA dintre statele membre ale Uniunii Europene.

În 2023, statul român nu a încasat aproximativ 9,2 miliarde de euro din această taxă. Deficitul de colectare a ajuns la 30%, de peste trei ori mai mult decât media europeană, estimată la 9,5%.