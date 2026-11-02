Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să trimită notificări persoanelor care nu au declarat impozitul special pentru clădirile rezidențiale cu valori ridicate. Proprietarii care dețineau, la 31 decembrie 2025, locuințe cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei și nu au depus documentele necesare sunt obligați să își clarifice situația fiscală în termen de 15 zile de la primirea înștiințării.

Cei care nu respectă termenul riscă sancțiuni, iar Fiscul poate stabili din oficiu suma datorată, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Notificările îi privesc pe contribuabilii care aveau în proprietate, la finalul anului 2025, clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei.

Termenul-limită pentru depunerea declarației privind impozitul special a fost 30 septembrie 2026.

Pentru stabilirea obligației fiscale nu este luat în calcul prețul cu care a fost cumpărată locuința și nici valoarea la care aceasta ar putea fi vândută în prezent. Criteriul relevant este valoarea impozabilă stabilită de administrația locală, înscrisă în decizia de impunere emisă de primărie.

Impozitul special pentru locuințele care depășesc plafonul de 2,5 milioane de lei este calculat, în 2026, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă și pragul stabilit de lege.

De exemplu, pentru o proprietate evaluată fiscal la 3 milioane de lei, impozitul se aplică doar asupra sumei de 500.000 de lei. Astfel, proprietarul are de achitat o taxă de 4.500 de lei.

Pentru declararea obligației fiscale, contribuabilii trebuie să completeze Formularul 216, care include datele de identificare, informațiile despre proprietate, valoarea impozabilă și suma datorată.

Persoanele care primesc înștiințări de la ANAF trebuie să verifice dacă intră în categoria contribuabililor obligați să declare acest impozit.

Dacă obligația fiscală există, Formularul 216 trebuie transmis în cel mult 15 zile de la primirea notificării. Declarația poate fi depusă online, prin serviciile electronice puse la dispoziție de ANAF.

În cazul în care contribuabilii nu respectă termenul, Fiscul poate calcula din oficiu impozitul datorat. Nedepunerea declarației poate atrage sancțiuni, iar întârzierea plății obligațiilor fiscale poate duce la acumularea de dobânzi și penalități.

Impozitul special nu este o măsură introdusă pentru prima dată în 2026, însă cota de impozitare a fost majorată de la 0,3% la 0,9%.

Pe lângă proprietarii de locuințe scumpe, sunt vizați și cei care dețin autoturisme a căror valoare de achiziție depășește 375.000 de lei.

Pentru această categorie, declarația fiscală trebuie depusă până la 31 decembrie, termen diferit de cel aplicabil clădirilor rezidențiale.