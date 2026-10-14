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Venituri uriașe din meditații. Cât a declarat la ANAF un profesor din România într-un singur an

Venituri uriașe din meditații. Cât a declarat la ANAF un profesor din România într-un singur anMeditații. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un profesor din județul Timiș a declarat la Fisc venituri de 575.000 de lei obținute din meditații în 2025, potrivit datelor Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, citate de impactpress.ro. Este cel mai mare câștig individual raportat pentru această activitate în vestul țării. Timișul se află și pe primul loc în regiune după numărul declarațiilor fiscale depuse.

Județul Timiș, pe primul loc la veniturile declarate din meditații

Veniturile obținute din meditații diferă considerabil în județele din vestul României. Potrivit informațiilor prezentate de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara, un cadru didactic din Timiș a raportat pentru anul 2025 încasări de 575.000 de lei din pregătirea particulară a elevilor.

Suma reprezintă cel mai mare venit individual înregistrat în datele privind meditațiile din această regiune.

Timișul ocupă prima poziție în vestul țării și în privința numărului de declarații fiscale depuse pentru veniturile provenite din meditații. La polul opus se află județul Caraș-Severin, unde a fost înregistrat cel mai mic număr de declarații pentru această activitate.

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Datele prezentate de autoritățile fiscale vizează veniturile raportate oficial de persoanele care oferă pregătire particulară elevilor.

ANAF

ANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cum trebuie declarate la ANAF veniturile din meditații

Profesorii care încasează bani din meditații au obligația să își autorizeze activitatea și să declare veniturile obținute, conform procedurilor fiscale. Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat că persoanele care oferă lecții private trebuie să solicite mai întâi autorizarea la Registrul Comerțului din județul în care domiciliază.

În urma acestei proceduri, primesc un cod unic de identificare fiscală (CUI). Ulterior, câștigurile din meditații trebuie raportate către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

„La ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice”, a precizat reprezentantul instituției.

Profesorul din Timiș a înregistrat cel mai mare venit individual

Declarația unică este formularul prin care persoanele fizice își raportează veniturile și contribuțiile sociale datorate.

Conform datelor prezentate de Fisc, profesorul din Timiș care a declarat 575.000 de lei în 2025 a înregistrat cel mai mare venit individual din meditații menționat în raportarea pentru vestul României.

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