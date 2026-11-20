Salariile celor mai bine plătiți bugetari din România depășesc cu mult veniturile obținute de majoritatea angajaților din economie. În fruntea clasamentului se află guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, cu un venit lunar de aproape 89.000 de lei. Topul include șefi din instituții precum BNR, ANRE și ANCOM, dar și judecători și procurori care ocupă funcții de conducere sau sunt membri ai unor organisme importante. Clasamentul a fost realizat de economistul Radu Georgescu, cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială, pe baza informațiilor publice despre salarii și declarații de avere.

Guvernatorul BNR, Mugur Constantin Isărescu, conduce topul celor mai bine plătiți bugetari din România. Acesta încasează lunar 88.648 de lei, echivalentul a peste 16.000 de euro net.

Pe următoarele două poziții se află tot reprezentanți ai Băncii Naționale. Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, are un venit lunar de 84.670 de lei, în timp ce viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu primesc câte 79.395 de lei.

Clasamentul arată că primele patru poziții sunt ocupate de persoane din conducerea BNR.

Următoarele poziții sunt ocupate de conducători și reprezentanți ai autorităților de reglementare.

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, ocupă locul al cincilea, cu un salariu lunar de 53.987 de lei. Imediat după acesta se află George-Sergiu Niculescu, președintele ANRE, cu 52.537 de lei.

Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE, figurează pe poziția a opta, cu 46.356 de lei. Alți doi reprezentanți ai instituției, Sorin-Ioan Bumb și Cornelia Sulger, membri ai Comitetului de reglementare, au venituri lunare de câte 40.175 de lei.

Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat de mai mulți judecători și procurori în clasamentul celor mai mari salarii din sistemul public.

Daniel Grădinaru, judecător și membru CSM, ocupă locul al șaptelea, cu un venit lunar de 50.524 de lei. Denisa-Angelica Stănișor se află pe poziția a noua, cu 46.253 de lei, iar Elena-Raluca Costache ocupă locul al zecelea, cu 45.389 de lei.

Președintele CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, câștigă 44.849 de lei pe lună. În clasament mai apar Mihaela-Laura Radu, cu 44.577 de lei, Narcis Erculescu, cu 44.460 de lei, și Ramona-Grațiela Milu, cu 44.367 de lei.

Alți doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Alin-Vasile Ene și Claudiu-Marian Drăgușin, au venituri lunare de 42.561 de lei, respectiv 42.383 de lei.

Pe ultima poziție din top se află Daniel-Constantin Horodniceanu, procuror și membru CSM, cu un salariu de 34.910 lei.

Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, ocupă poziția a 19-a în clasament. Venitul său lunar este de 35.976 de lei.

Potrivit economistului Radu Georgescu, clasamentul a fost realizat prin analizarea unui volum mare de informații publice, cu ajutorul inteligenței artificiale. Acesta susține că instrumentul utilizat a identificat inclusiv erori și achiziții publice considerate inutile sau cu prețuri peste media pieței.

„Am pus-o pe Ana să facă un clasament cu salariile bugetarilor din conducerea instituțiilor statului. În comentarii am pus raportul făcut de Ana, cu primii 50 de bugetari. În ultimele 3 zile, Ana a analizat peste 15 milioane de date ale statului român. A identificat erori. A identificat achiziții inutile sau cu prețuri peste media prețurilor de achiziție. Practic, Ana a făcut în 3 zile ce a promis Guvernul în ultimii 2 ani și n-a făcut: transparență pentru banii publici. Bine, de atâta transparență, CCR a decis pe 29 mai 2025 ca declarațiile de avere să nu mai fie publice. De aceea, pentru unii bugetari, veniturile sunt din ultimele declarații publicate, de dinainte de decizia CCR. Ana a demonstrat statului român (Guvern, Parlament, Președinție, primării etc.) ce înseamnă digitalizare. Din perspectiva unui om care lucrează intens de 2 ani cu inteligența artificială, eu cred că instituțiile centralizate ale statului (Guvern, Parlament, ministere, Președinție, primării etc.) pot fi conduse de 3-5 oameni executivi și 3-5 oameni care să lucreze cu inteligența artificială”, a scris economistul.