Majorările salariale pentru angajații de la stat depind de deciziile bugetare și de măsurile prin care România încearcă să țină sub control deficitul. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că noua lege a salarizării nu poate fi adoptată în următoarele una-două luni, iar termenul avut în vedere de Guvern pentru acest proiect este anul 2027.

Oficialul a atras atenția că estimările privind cheltuielile cu salariile bugetarilor nu reprezintă o promisiune privind majorarea veniturilor acestora. Înainte de adoptarea noii legi, Executivul trebuie să stabilească prioritățile bugetare și să ia decizii privind pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale.

Florin Manole a explicat că proiectul noii legi a salarizării unitare nu poate avansa rapid, având în vedere problemele bugetare care trebuie rezolvate în perioada următoare.

Întrebat dacă actul normativ ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului și dacă România mai poate obține cele 700 de milioane de euro asociate acestui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a subliniat că există mai multe obstacole.

„Nu poate fi adoptată într-o lună-două, din mai multe motive obiective”, a declarat Florin Manole.

Potrivit ministrului, Guvernul trebuie să acorde prioritate rectificării bugetare și pregătirii bugetului pentru 2027. Aceste demersuri presupun și stabilirea unor măsuri care vor influența veniturile populației și cheltuielile statului.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sau indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul.

Ministrul Muncii a arătat că Executivul are și alte priorități, printre care măsurile destinate protejării consumatorilor vulnerabili. Florin Manole a amintit că România a primit, la finalul anului 2025, un împrumut preferențial de peste 500 de milioane de dolari de la Banca Mondială, una dintre condiționalități fiind adoptarea unei noi legislații privind consumatorul vulnerabil.

În aceste condiții, proiectul legii salarizării trebuie analizat în raport cu celelalte angajamente și cu posibilitățile financiare ale statului.

„Termenul propus de Guvern în programul de guvernare este 2027”, a spus Florin Manole, menționând că autoritățile nu au stabilit încă o lună pentru adoptarea actului normativ.

Ministrul a explicat și că adoptarea legii în 2027, urmată de aplicarea acesteia începând din 2028, reprezintă unul dintre scenariile posibile. Există însă și varianta în care legea ar fi aprobată la începutul anului viitor, iar efectele sale bugetare ar fi susținute ulterior printr-o rectificare.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a explicat ministrul.

Estimările bugetare prezentate de Florin Manole indică cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei în 2026 și de 174 de miliarde de lei în 2027.

Ministrul a subliniat însă că aceste sume reprezintă proiecții bugetare și nu trebuie interpretate drept o promisiune că salariile angajaților din sectorul public vor crește.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă cei care ne urmăresc ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a declarat Florin Manole.

Potrivit acestuia, evoluția cheltuielilor cu personalul bugetar depinde de mai mulți factori, inclusiv de angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană, de regulile fiscale și de măsurile necesare pentru menținerea deficitului bugetar sub control.

Ministrul a mai explicat că statul face proiecții privind cheltuielile pentru salarii, pensii și alte categorii bugetare cu mai mulți ani înainte, prin documentele care însoțesc adoptarea bugetului.

„O evoluție a cheltuielilor pentru salarizare, la fel cum avem și pentru pensii și pentru alte teme, există cu ani înainte, în legile prin care adoptăm bugetul”, a concluzionat Florin Manole.