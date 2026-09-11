Măriri de salarii aprobate de Guvern. Ce companii sunt vizate

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cheltuielilor pentru salarii cu aproape 23 de milioane de lei pentru 22 de operatori economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau autoritatea administraţiilor publice locale.

Decizia vizează companii din 18 judeţe şi include atât majorări salariale, cât şi ocuparea unor posturi vacante sau înfiinţarea unor noi locuri de muncă. În total, actul normativ permite creşterea numărului de angajaţi şi a fondului de salarii pentru operatorii economici care şi-au extins activitatea.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, măsura este necesară pentru asigurarea continuităţii unor servicii publice esenţiale. Companiile vizate activează în domenii precum transportul public local, alimentarea cu apă şi canalizarea, salubrizarea, energia termică, administrarea domeniului public şi a parcurilor, precum şi în servicii edilitar-gospodăreşti.

Ministerul precizează că menţinerea acestor servicii depinde de existenţa personalului necesar pentru desfăşurarea activităţii şi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte sau prin atribuţiile delegate de autorităţile locale.

Impactul financiar total al măsurii este de 22.942.218 lei. Cea mai mare parte a sumei, respectiv 13.488.948 de lei, va acoperi cheltuielile salariale aferente celor 380 de posturi nou-înfiinţate la operatorii economici vizaţi.

Alţi 4.390.593 de lei sunt prevăzuţi pentru cheltuielile aferente celor 103 posturi vacante care urmează să fie ocupate. Această componentă se referă la 13 dintre operatorii economici incluşi în actul aprobat de Executiv.

Totodată, 5.062.675 de lei reprezintă majorări ale cheltuielilor salariale pentru 16 operatori economici.

Executivul justifică măsura prin necesitatea ca firmele aflate în subordinea administraţiilor locale să dispună de personalul necesar pentru furnizarea serviciilor publice, respectarea obligaţiilor contractuale şi realizarea activităţilor care le-au fost atribuite sau delegate de autorităţile locale.

Astfel, decizia Guvernului permite suplimentarea personalului cu sute de posturi şi majorarea fondului de salarii pentru operatorii economici locali, în condiţiile dezvoltării activităţii acestora.