Un avion al companiei Emirates, care efectua un zbor de la Dubai către Londra, a transmis joi o alertă de urgență generală și a fost nevoit să își schimbe ruta. Aeronava a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, Germania, după ce comandantul a solicitat asistență. Ulterior, compania aeriană a anunțat că incidentul a fost provocat de o urgență medicală care a implicat un pasager, potrivit Standard.co.uk.

Incidentul s-a produs joi, 1 octombrie, în timpul zborului EK31, operat de Emirates, pe ruta Dubai – Londra Heathrow. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Dubai la ora locală 11:25, însă, în timpul călătoriei, echipajul a transmis codul „squawk” 7700, utilizat pentru semnalarea unei urgențe generale.

În urma alertei, avionul și-a modificat traseul și a fost direcționat către aeroportul din Frankfurt, Germania, în loc să își continue călătoria spre destinația inițială, Londra Heathrow.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, decizia de redirecționare a fost luată pentru a permite intervenția rapidă a echipelor medicale.

Reprezentanții companiei Emirates au confirmat ulterior că avionul a fost deviat din cauza unei urgențe medicale. Echipajul de cabină i-a acordat asistență pasagerului pe durata zborului, iar personalul medical a fost pregătit să intervină imediat după aterizare.

„Emirates confirmă că zborul EK31 de la Dubai la Londra Heathrow a fost redirecționat către Frankfurt pe 1 octombrie, din cauza unei urgențe medicale care a implicat un pasager de la bord. Echipajul nostru de cabină a acordat asistență în timpul zborului, iar la sosire a fost organizat suport medical. Aeronava a aterizat în siguranță la Frankfurt, unde pasagerul a debarcat pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis un purtător de cuvânt.

Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Frankfurt, iar pasagerul care a avut nevoie de asistență a fost preluat de personalul medical.

După aterizarea în Germania, aeronava urma să își reia zborul către Londra Heathrow, cel mai probabil în cursul serii de joi. Redirecționarea a provocat întârzieri pentru pasagerii care călătoreau spre capitala Marii Britanii.

„Ne cerem scuze clienților pentru întârziere. Sănătatea și siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a transmis purtătorul de cuvânt al companiei.

Traiectoria aeronavei a fost surprinsă și de platforma de monitorizare a zborurilor Flightradar24, care a publicat o imagine ce arată schimbarea direcției de deplasare a avionului către Frankfurt.

Incidentul de joi s-a produs la doar o zi după ce un alt avion, aparținând companiei Flydubai, a fost implicat într-o situație gravă în timpul unui zbor de la Dubai către Tel Aviv.

Aeronava, la bordul căreia se aflau 174 de pasageri, a transmis succesiv două coduri de urgență în timp ce survola Arabia Saudită. Situația a determinat trimiterea unor avioane de luptă israeliene în apropierea aparatului de zbor.

Avionul și-a schimbat traseul și a aterizat pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandant, intenționând să prăbușească aeronava.

Potrivit relatărilor despre incident, pilotul a reușit să deschidă ușa cabinei, iar copilotul a fost imobilizat cu ajutorul pasagerilor. Aceștia au contribuit la oprirea tentativei de prăbușire, iar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk.