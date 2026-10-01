Alertă de urgență la bordul unui avion cu destinația Londra. Pilotul a schimbat imediat ruta
- Mădălina Sfrijan
- 1 octombrie 2026, 20:39
Un avion al companiei Emirates, care efectua un zbor de la Dubai către Londra, a transmis joi o alertă de urgență generală și a fost nevoit să își schimbe ruta. Aeronava a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, Germania, după ce comandantul a solicitat asistență. Ulterior, compania aeriană a anunțat că incidentul a fost provocat de o urgență medicală care a implicat un pasager, potrivit Standard.co.uk.
Avionul Emirates a transmis codul de urgență 7700
Incidentul s-a produs joi, 1 octombrie, în timpul zborului EK31, operat de Emirates, pe ruta Dubai – Londra Heathrow. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Dubai la ora locală 11:25, însă, în timpul călătoriei, echipajul a transmis codul „squawk” 7700, utilizat pentru semnalarea unei urgențe generale.
În urma alertei, avionul și-a modificat traseul și a fost direcționat către aeroportul din Frankfurt, Germania, în loc să își continue călătoria spre destinația inițială, Londra Heathrow.
Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, decizia de redirecționare a fost luată pentru a permite intervenția rapidă a echipelor medicale.
Un pasager a avut nevoie de îngrijiri medicale
Reprezentanții companiei Emirates au confirmat ulterior că avionul a fost deviat din cauza unei urgențe medicale. Echipajul de cabină i-a acordat asistență pasagerului pe durata zborului, iar personalul medical a fost pregătit să intervină imediat după aterizare.
„Emirates confirmă că zborul EK31 de la Dubai la Londra Heathrow a fost redirecționat către Frankfurt pe 1 octombrie, din cauza unei urgențe medicale care a implicat un pasager de la bord. Echipajul nostru de cabină a acordat asistență în timpul zborului, iar la sosire a fost organizat suport medical. Aeronava a aterizat în siguranță la Frankfurt, unde pasagerul a debarcat pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis un purtător de cuvânt.
Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Frankfurt, iar pasagerul care a avut nevoie de asistență a fost preluat de personalul medical.
Avionul urma să își continue călătoria spre Londra
După aterizarea în Germania, aeronava urma să își reia zborul către Londra Heathrow, cel mai probabil în cursul serii de joi. Redirecționarea a provocat întârzieri pentru pasagerii care călătoreau spre capitala Marii Britanii.
„Ne cerem scuze clienților pentru întârziere. Sănătatea și siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a transmis purtătorul de cuvânt al companiei.
Traiectoria aeronavei a fost surprinsă și de platforma de monitorizare a zborurilor Flightradar24, care a publicat o imagine ce arată schimbarea direcției de deplasare a avionului către Frankfurt.
Incidentul are loc la o zi după alerta declanșată de un avion Flydubai
Incidentul de joi s-a produs la doar o zi după ce un alt avion, aparținând companiei Flydubai, a fost implicat într-o situație gravă în timpul unui zbor de la Dubai către Tel Aviv.
Aeronava, la bordul căreia se aflau 174 de pasageri, a transmis succesiv două coduri de urgență în timp ce survola Arabia Saudită. Situația a determinat trimiterea unor avioane de luptă israeliene în apropierea aparatului de zbor.
Avionul și-a schimbat traseul și a aterizat pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandant, intenționând să prăbușească aeronava.
Potrivit relatărilor despre incident, pilotul a reușit să deschidă ușa cabinei, iar copilotul a fost imobilizat cu ajutorul pasagerilor. Aceștia au contribuit la oprirea tentativei de prăbușire, iar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk.