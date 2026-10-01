Un dezastru aviatic de proporții uriașe a fost evitat pe cursa Flydubai FZ 1073. Avionul era un Boeing 737 MAX 8 care opera pe ruta Dubai – Tel Aviv.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit „un adevărat erou” la CNN pe căpitanul Smit Machchhar, care, deși a fost înjunghiat, a luptat cu atacatorul din cabina de pilotaj și a salvat viețile celor 174 de persoane aflate la bord.

Secvența evenimentelor, detaliată pe larg de presa din Israel, arată cum un zbor de rutină s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire după ce copilotul a încercat intenționat să prăbușească aeronava.

Problemele au început atunci când în interiorul cabinei a izbucnit o luptă violentă. Potrivit oficialilor israelieni citați în presă, copilotul aeronavei, identificat drept un cetățean din Oman, l-a înjunghiat pe căpitanul zborului, indianul Smit Machchhar. Era o tentativă de a sabota sistemele avionului și de a provoca o prăbușire intenționată.

Un pasager, Miryam Shira Ohayon, a declarat presei din Israel că practic „copilotul a încercat să îl ucidă pe pilot și să ducă la bun sfârșit un atac sinucigaș cu avionul”

În timpul confruntării sângeroase, aeronava a intrat într-o coborâre dramatică, coborând aproape la 4.200 de metri, sau 14.000 de picioare, în mai puțin de 30 de secunde, conform datelor de zbor, înainte ca primul semnal de urgență să fie emis.

Deși era grav rănit, Căpitanul Machchhar a reușit un act de eroism crucial: a apăsat butonul pentru a deschide ușa cabinei de pilotaj, permițând intervenția salvatoare din exterior.

Conform publicațiilor The Jerusalem Post și Channel 12, pasagerii israelieni aflați în primele rânduri și-au dat seama imediat de gravitatea situației.

Un martor a declarat pentru Channel 12 că pe avion au început să se audă țipete și aeronava se legăna periculos dintr-o parte în alta. Câțiva pasageri au dat buzna în cabină, unde au descoperit o scenă de groază: era „foarte mult sânge în jur”, iar atacatorul încă avea cuțitul. Pasagerii l-au prins de mână pe copilotul omani, l-au scos din cabină și l-au imobilizat la podea.

Situația era atât de haotică încât alți doi piloți, aflați în timpul liber pe scaunele din spate, au fost inițial în stare de șoc. Un pasager a trebuit să strige la ei pentru a-i trezi la realitate și a-i face să preia manșa avionului și să stabilizeze aeronava.

În timp ce atacatorul era neutralizat, un medic stomatolog israelian, pasager al aceluiași zbor, i-a acordat primul ajutor Căpitanului Machchhar, care se afla în stare critică.

Teroarea nu s-a risipit odată cu neutralizarea atacatorului. Pasagerul Assaf Rajuan a povestit că, chiar și după ce copilotul zborului Flydubai a fost imobilizat, oamenii de la bord au rămas paralizați de frică, neștiind în cine să mai aibă încredere și temându-se de o iminentă luare de ostatici.

„Sub noi nu era decât deșert; ne-a fost teamă că vom fi duși într-o țară inamică sau că vom ateriza în mijlocul pustietății”, a declarat el. „Nu știam în cine putem avea încredere.”

Rajuan a relatat confuzia totală care a pus stăpânire pe cabină, explicând că pasagerii nici măcar nu aveau certitudinea că persoana care preluase controlul manșei „era de partea noastră sau cine, de partea cui era”.

Suspiciunea a atins cote maxime, extinzându-se asupra întregului personal al companiei aeriene. „Am ajuns chiar să îi suspectăm și pe însoțitorii de bord, nu știam absolut nimic”, a declarat Rajuan pentru CNN, subliniind că pasagerii nu aveau nicio idee despre locația lor sau despre destinația finală a aeronavei.

Odată stabilizată, aeronava a fost deviată către aeroportul din Tabuk, în nordul Arabiei Saudite, unde a aterizat în siguranță. Acest lucru a creat o situație excepțională, marcând o sosire rară a cetățenilor israelieni pe teritoriul saudit, stat cu care Israelul nu are relații diplomatice oficiale.

Potrivit ziarului The Times of Israel, autoritățile de la Ierusalim au solicitat imediat Arabiei Saudite permisiunea de a trimite o aeronavă israeliană pentru a-și recupera cetățenii. Cererea Israelului a fost, însă, respinsă de oficialii saudiți.

În consecință, pasagerii au fost nevoiți să aștepte aproximativ opt ore pe aeroportul din Tabuk. În cele din urmă, ei au fost preluați de o aeronavă de schimb pusă la dispoziție tot de compania Flydubai, cu care au zburat mai departe și au aterizat cu bine pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv.

Premierul Benjamin Netanyahu a catalogat evenimentul drept o prevenire a unui „dezastru major”, în timp ce alți oficiali israelieni, inclusiv ministrul apărării Israel Katz, au descris incidentul drept o tentativă de atac terorist și „un incident de securitate extrem de periculos”.

Ancheta rămâne deschisă pentru a stabili cum i s-a permis copilotului din Oman să opereze un zbor cu destinația Israel.