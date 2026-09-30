Selecționata de tineret a României a ratat definitiv calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2027. Tricolorii au fost învinși pe teren propriu de formația Finlandei, scor 2-0 (1-0), într-o partidă disputată miercuri seară pe Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, contând pentru Grupa A a preliminariilor. Prin acest rezultat negativ, reprezentativa under-21 bifează a patra ratare consecutivă a prezenței la o fază finală continentală.

Având nevoie imperativă de o victorie la o diferență de cel puțin trei goluri pentru a rămâne în cărțile calificării, echipa României a evoluat sub presiune și a cedat fără drept de apel. Oaspeții au deschis scorul în minutul 28 prin Luka Hyrylainen, care a reluat simplu o centrare semnată de Mentu. Tabela a fost închisă în minutul 85, atunci când Mario Bărăitaru a deviat nefericit în propria poartă, în urma unui duel aerian cu Mero la o minge expediată de Talvitie.

Deși elevii lui Costin Curelea au încercat să reacționeze și și-au creat câteva oportunități importante de a marca, imprecizia la finalizare și organizarea superioară a oaspeților și-au spus cuvântul. Finlanda a dictat ritmul prin posesie și siguranță tactică. Radaslavescu a încercat vigilența portarului advers încă din minutul doi cu un șut de la distanță, în timp ce Burnete a trimis pe lângă poartă în minutul 33. Cea mai mare ratare a primei reprize i-a aparținut lui Vermeşan, care în minutul 37 nu a reușit să împingă mingea în plasă din interiorul careului mic, deși a avut posesia balonului în trei rânduri succesive.

Partea a doua a adus aceleași acțiuni tăioase din partea nordicilor, care au fost aproape de al doilea gol în debutul reprizei, dar Răzvan Pașcalău a respins salvator șutul lui Talvitie. Pe fondul eforturilor ofensive ale tricolorilor, portarul Jaaso Jantunen a intervenit decisiv la șutul-centrare al lui Ciubotaru, ulterior Burnete ratând cu capul și prin intermediul unui șut expediat din afara careului.

În urma acestui succes obținut la Târgoviște, Finlanda a urcat pe prima poziție a clasamentului din Grupa A, acumulând 22 de puncte din nouă partide disputate. Podiumul este completat de Spania cu 21 de puncte din opt jocuri, în timp ce România ocupă treapta a treia cu 16 puncte obținute în nouă meciuri. Grupa este încheiată de Kosovo, Cipru și San Marino.

Regulamentul preliminariilor stabilește că prima clasată la finalul campaniei obține calificarea directă la turneul final. De asemenea, din totalul grupelor, cea mai bună clasată de pe locul secund va merge direct, în timp ce celelalte opt echipe de pe pozițiile secunde vor disputa un baraj de calificare în sistem tur-retur.

Parcursul României în această campanie de calificare se va încheia marți, 6 octombrie, când tricolorii se vor deplasa în Spania pentru ultimul meci oficial, programat pe Estadio Municipal Can Misses din Ibiza, începând cu ora 20:00.

Meciul s-a disputat pe Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, în preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027. Scorul final a fost România - Finlanda 0-2 (0-1), golurile fiind marcate de Luka Hyrylainen în minutul 28 și Mario Bărăitaru în minutul 85 prin autogol.

Echipele trimise în teren au fost următoarele:

România: 1. Ştefan Lefter - 2. Andrei Dorobanţu (4. Mario Bărăitaru, 27), 5. Răzvan Paşcalău, 3. Matteo Duţu, 19. Kevin Ciubotaru - 16. Raul Daniel Cîmpean, 8. Luca Banu (21. Cristian Mihai, 46) - 18. Iustin Doicaru (7. Remus Guţea, 78), 10. Eduard Radaslavescu (13. Alexandru Stoian, 56), 11. Rareş Burnete (căpitan) - 20. Ioan Vermeşan (9. Atanas Trică, 56). Selecţioner: Costin Curelea. Rezerve neutilizate: Codruţ Sandu, Alexandru Şuteu, Yanis Pîrvu, Lorenzo Biliboc.

Finlanda: 1. Jaaso Jantunen - 22. Miska Ylitolva, 4. Arttu Lotjonen, 21. Ilari Kangasniemi, 3. Tomas Galvez (19. Tuomas Pippola, 87) - 10. Luka Hyrylainen, 6. Matias Siltanen (căpitan) - 20. Liam Moeller (18. Julius Korkko, 64), 8. Pyry Mentu (15. Toivo Mero, 82), 11. Marius Soderback (13. Kaius Simojoki, 87) - 7. Juho Talvitie. Selecţioner: Mika Lehkosuo. Rezerve neutilizate: Ukko Happonen, Oskari Vaisto, Onni Helen, Gabriel Europaeus, Eetu Turkki.

Brigada de arbitri a fost condusă la centru de croatul Dario Bel, ajutat la cele două linii de asistenții Ivan Janic și Kruno Saric, în timp ce al patrulea oficial a fost Patrik Pavlesic. În timpul partidului au fost sancționați cu cartonaș galben Luca Banu și Ioan Vermeşan din tabăra României, respectiv Luka Hyrylainen și Răzvan Paşcalău.