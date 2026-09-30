România și Polonia au făcut un pas important pentru consolidarea securității regionale și dezvoltarea capacităților militare. Reprezentanții celor două state au semnat un document strategic ce vizează achizițiile militare comune prin intermediul mecanismului european SAFE.

Ceremonia de semnare a Scrisorii de intenție privind cooperarea dintre ministerele apărării naționale din România și Polonia în cadrul Instrumentului financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) s-a desfășurat miercuri, 30 septembrie, la sediul MApN.

La eveniment au luat parte înalți oficiali din conducerea ambelor armate, alături de reprezentanți ai celor două guverne. Scrisoarea de intenție a fost semnată de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale, și de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale al Poloniei, informează oficialii de la MApN.

Proiectul comun s-a desfășurat în prezența secretarului de stat Sorin Moldovan, șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, și a secretarului de stat în ministerul polonez al apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aflată în vizită oficială la București.

Acordul parafat la București deschide noi oportunități pentru industria de apărare din ambele țări, facilitând accesul la fonduri europene pentru înzestrare.

Prin semnarea scrisorii de intenție, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare din ambele țări în format bilateral, în cadrul NATO și al Uniunii Europene și să colaboreze strâns în privința achiziției sistemului de lovire cu muniție loitering, unul din proiectele gestionate de MApN care vor fi finanțate prin mecanismul SAFE, precizează MApN.

CCR era așteptată astăzi să pronunțe o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, pe ordonanța de urgență adoptată de cabinetul Bolojan privind programul SAFE, dar a amânat cauza pentru data de 7 octombrie.