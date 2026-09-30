Statele Unite au anunțat marți, 29 septembrie, noi sancțiuni împotriva a 13 persoane și entități despre care Washingtonul afirmă că au sprijinit Iranul în procurarea de arme și componente militare. Lista include persoane și companii din mai multe țări, printre care China, Hong Kong, Pakistan și Rusia, într-o nouă acțiune menită să limiteze accesul Teheranului la echipamente și tehnologii pentru programele sale militare, potrivit agenției Reuters.

Măsurile au fost anunțate de Departamentul Trezoreriei și Departamentul de Stat al SUA și fac parte din campania administrației Donald Trump de exercitare a presiunii economice asupra Iranului. Trezoreria americană susține că sancțiunile urmăresc să reducă posibilitatea Teheranului de a-și reconstitui programele de armament și să crească riscurile pentru persoanele și companiile implicate în achizițiile militare iraniene.

Printre persoanele vizate se află Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai, reprezentant al Ministerului iranian al Apărării și Logisticii Forțelor Armate (MODAFL) la Beijing.

Potrivit Trezoreriei SUA, acesta coordona achiziția, în China, de sisteme de armament finite și componente cu dublă utilizare în numele Iranului.

Pe lista americană se află și compania iraniană Kavoshcom Asia R&D Group, despre care autoritățile americane afirmă că a procurat componente electronice, inclusiv conectori, pentru Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), entitate iraniană implicată în dezvoltarea de drone și aeronave militare.

Trezoreria susține că aceeași rețea a furnizat componente și către Shahid Bakeri Industrial Group, structură asociată programului iranian de rachete balistice cu combustibil solid.

O altă entitate vizată este EC Mojo Technology Co Limited, cu sediul în Hong Kong. Compania ar fi furnizat componente electronice pentru operațiunile de achiziții ale Kavoshcom. Li Fen, reprezentanta companiei în China, a fost de asemenea sancționată.

Sancțiunile americane vizează și persoane și companii din Pakistan.

Washingtonul l-a desemnat pe Waseem Pasha Tajammal, președintele Cavalier Group, o companie privată din domeniul apărării cu operațiuni în Pakistan și în alte țări.

Potrivit Trezoreriei, Tajammal și companiile asociate au acționat ca intermediari pentru MODAFL, folosindu-și rețeaua profesională pentru procurarea și distribuirea de arme în numele ministerului iranian.

În acțiune au fost incluse și companii asociate Cavalier Group din Arabia Saudită și Turcia.

Separat de măsurile Trezoreriei împotriva celor 10 persoane și entități din rețeaua de achiziții, sancțiunile anunțate de administrația americană includ și entități cu sediul în Rusia.

Printre acestea se află Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev, producător rus de aeronave, precum și MG-Flot LLC, companie rusă de transport maritim. Reuters relatează că MG-Flot este acuzată că operează nave care transportă arme pentru guvernul rus.

Pe lista măsurilor anunțate se află și Saha Airlines, companie aeriană iraniană afiliată forțelor aeriene ale Iranului.

Astfel, sancțiunile nu se limitează la companiile aflate direct în Iran. Washingtonul urmărește și intermediarii și furnizorii din afara țării, pe care îi consideră parte a infrastructurii prin care Teheranul poate obține echipamente și componente militare.

Trezoreria SUA a anunțat că măsurile sunt adoptate în cadrul Operation Economic Outcast, campanie lansată în august pentru a reduce sursele de venit și canalele economice prin care Iranul își finanțează activitățile.

Sancțiunile blochează proprietățile și interesele asupra proprietăților persoanelor și entităților desemnate care se află în Statele Unite sau sunt controlate de persoane americane. În general, persoanelor și companiilor americane le sunt interzise tranzacțiile cu entitățile sancționate, în lipsa unei autorizații din partea autorităților americane.

Trezoreria avertizează și asupra riscului de sancțiuni secundare pentru instituțiile financiare străine care efectuează anumite tranzacții cu persoanele și companiile desemnate.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administrația americană va continua să urmărească persoanele și organizațiile care sprijină Iranul.

„Trezoreria nu va tolera niciun sprijin pentru regim și va continua să identifice, expună și izoleze facilitatorii Iranului”, a afirmat Bessent.

Washingtonul susține că noile măsuri cresc costurile pentru cei implicați în achizițiile militare ale Iranului și reduc capacitatea Teheranului de a-și reface programele de armament.

Efectul concret al noilor măsuri asupra capacității militare a Iranului este însă subiect de dezbatere.

Brett Erickson, managing principal la Obsidian Risk Advisors, a declarat pentru Reuters că sancțiunile ar avea un impact redus asupra capacității Iranului de a lansa rachete și drone în zona strâmtorii Hormuz. Evaluarea îi aparține analistului și nu reprezintă poziția guvernului american.

Noile sancțiuni vin într-un moment în care Statele Unite și Iranul sunt implicați și în eforturi diplomatice indirecte. Qatarul încearcă să faciliteze negocierile dintre cele două părți, însă discuțiile nu au dus până acum la un acord privind încetarea conflictului sau redeschiderea strâmtorii Hormuz.