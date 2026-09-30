Prințul Harry și Meghan Markle ar putea lua în calcul revenirea în Statele Unite dacă autoritățile britanice nu le acordă protecție finanțată din fonduri publice, potrivit unor comentatori regali citați de presa britanică.

Informația apare în contextul în care autoritățile din Regatul Unit reevaluează în această perioadă măsurile de securitate pentru cei doi, după revenirea lor ca rezidenți permanenți în Marea Britanie.

Discuția privind o eventuală plecare înapoi în California vine după ce Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite. Cei doi locuiesc în afara Londrei împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet, însă statutul lor rămâne cel al unor membri ai familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale.

Securitatea lui Harry și Meghan este evaluată de Royal and VIP Executive Committee, cunoscut sub numele de Ravec. Organismul analizează separat situația celor doi și ține cont de evaluările de risc realizate de autoritățile competente. Harry a pierdut anterior o acțiune în instanță prin care încerca să obțină revenirea la protecția polițienească automată de care beneficia în perioada în care era membru activ al familiei regale.

După retragerea din rolurile regale, în 2020, cuplul nu mai beneficiază automat de același nivel de protecție finanțată de stat. În august, înaintea revenirii lor în Marea Britanie, autoritățile britanice au precizat că sistemul de securitate este „riguros și proporțional”, dar că detaliile măsurilor individuale nu sunt făcute publice din motive de securitate.

În septembrie, situația a intrat într-o nouă etapă. Ravec a început o reevaluare a securității celor doi după ce aceștia au devenit rezidenți cu prezență permanentă în Regatul Unit. Pentru analiză au fost solicitate inclusiv informații despre programul și deplasările lor.

Richard Eden, comentator regal al Daily Mail, a discutat posibilitatea ca Harry și Meghan să părăsească din nou Marea Britanie dacă nu primesc protecția solicitată.

Eden a calificat drept „akin to blackmail” situația descrisă în relatările despre un presupus ultimatum al cuplului. Expresia poate fi tradusă prin „aproape de șantaj”, însă aceasta reprezintă caracterizarea jurnalistului și nu o concluzie oficială a autorităților britanice.

În cadrul podcastului Palace Confidential, Eden a susținut că acordarea protecției ar putea avea consecințe și pentru deplasările cuplului în Statele Unite. Potrivit comentatorului, dacă Harry și Meghan ar primi un anumit tip de protecție finanțată public în Marea Britanie, ar putea apărea ulterior discuții despre securitatea lor și în timpul deplasărilor în SUA.

Aceste afirmații sunt însă parte din analiza unui comentator regal. Nu există, în informațiile publice disponibile, o confirmare oficială că Harry și Meghan au decis să părăsească Marea Britanie în cazul unui răspuns nefavorabil al autorităților.

Problemele de securitate au avut deja consecințe concrete pentru familia Sussex. Archie și Lilibet au fost mutați de la școala la care tocmai începuseră cursurile, după numai două zile.

Potrivit Reuters, echipa de securitate a familiei a considerat problematică deplasarea dintre locuință și școală, din cauza distanței și a traficului. Un reprezentant al familiei a precizat că decizia nu a avut legătură cu școala sau cu personalul acesteia, ci cu considerente de siguranță.

Situația este importantă deoarece Harry a afirmat în trecut că nu dorește să își aducă familia în Marea Britanie dacă nu consideră că aceasta poate fi protejată corespunzător. În 2025, după pierderea acțiunii judiciare privind securitatea, prințul declara că nu vedea posibilitatea de a-și aduce soția și copiii în Regatul Unit în acele condiții.

Un alt element important al situației îl reprezintă statutul oficial al cuplului. Regele Charles al III-lea a confirmat în septembrie că Harry și Meghan rămân membri ai familiei regale fără roluri oficiale. O scrisoare transmisă instituțiilor britanice a precizat că poziția lor este similară celei a unor cetățeni privați, cu activități comerciale și caritabile desfășurate în nume propriu.

În același timp, statutul de membri ai familiei regale și notorietatea internațională a lui Harry și Meghan fac ca problema securității lor să fie analizată separat de situația unui cetățean obișnuit.