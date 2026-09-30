Murăturile asortate sunt nelipsite din cămările românilor, iar toamna este momentul potrivit pentru pregătirea borcanelor cu legume pentru sezonul rece. Pe lângă rețeta tradițională, care include castraveți, gogonele, morcovi și conopidă, există și variante cu ingrediente mai puțin obișnuite, care oferă un gust diferit. Feliile de gutuie pot adăuga murăturilor o aromă fructată, ușor dulce-acrișoară, care completează gustul legumelor și al condimentelor.

Pentru un borcan de aproximativ 5 litri, poți folosi următoarele ingrediente:

500 g de gogonele;

500 g de castraveți mici;

400 g de conopidă;

2 morcovi;

1 ardei gras;

1 gutuie mare, bine spălată;

4-5 căței de usturoi;

2-3 rădăcini mici de hrean;

2-3 crenguțe de mărar uscat;

1 lingură de boabe de muștar;

1 linguriță de boabe de piper;

2 frunze de dafin, opțional;

aproximativ 2 litri de apă;

60 g de sare neiodată pentru murături, ajustată în funcție de cantitatea de saramură necesară.

Gutuia este ingredientul care diferențiază această rețetă de varianta clasică. Aroma sa parfumată se îmbină cu cea a legumelor și a condimentelor, fără să le acopere complet gustul.

Toate legumele se spală foarte bine sub jet de apă rece. Gogonelele și castraveții se verifică pentru a îndepărta exemplarele lovite sau moi, iar conopida se desface în buchețele potrivite.

Morcovii se curăță și se taie în rondele sau fâșii, în timp ce ardeiul se taie în bucăți mai mari. Gutuia se spală, se îndepărtează puful de pe coajă și se taie în felii subțiri, eliminând cotorul și semințele. Nu este necesar să fie curățată de coajă, dacă aceasta este sănătoasă și bine spălată. Borcanul se spală și se sterilizează, apoi se așază pe fund câteva bucăți de hrean, cățeii de usturoi, mărarul uscat, boabele de muștar și cele de piper.

Legumele se introduc treptat, alternând gogonelele, castraveții, conopida, morcovii și ardeiul. Printre acestea se distribuie feliile de gutuie, astfel încât aroma să se răspândească uniform.

La final, se adaugă restul de hrean și mărar, iar legumele se fixează astfel încât să nu plutească la suprafață.

Pentru saramură, se dizolvă 30 g de sare neiodată pentru fiecare litru de apă. Apa se amestecă bine până când sarea este complet dizolvată, apoi saramura se toarnă peste legume, astfel încât acestea să fie acoperite în totalitate. Este important ca legumele să rămână permanent scufundate, pentru a reduce riscul apariției mucegaiului.

Borcanul se acoperă cu un capac care permite eliminarea gazelor sau cu un sistem special pentru fermentare. Se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui, într-un loc în care temperatura este relativ constantă. Fermentarea poate dura aproximativ 5-10 zile, în funcție de temperatură și de dimensiunea legumelor.

Pe parcursul fermentării, saramura poate deveni tulbure și pot apărea bule, semne obișnuite ale procesului de fermentație. După ce murăturile au ajuns la gustul acrișor dorit, se mută la frigider, pentru a încetini fermentarea.

Pentru păstrarea îndelungată în cămară, este necesară o rețetă de conservare testată, deoarece fermentarea la temperatura camerei nu garantează singură stabilitatea produsului pe termen lung.

Gutuia oferă o notă fructată, în timp ce hreanul și usturoiul completează aroma, iar boabele de muștar și piperul adaugă un gust condimentat. Murăturile pot fi servite alături de fripturi, tocănițe, fasole sau alte preparate tradiționale, fiind o modalitate de a aduce pe masă legume de sezon și în lunile de iarnă.