Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut public, luni, bilanțul mandatului lui Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, care a condus instituția în perioada 15 iunie 2023 – 20 octombrie 2026. Documentul prezintă principalele rezultate obținute în domeniul ordinii publice, al combaterii criminalității și al gestionării situațiilor de urgență, dar și dificultățile care rămân de rezolvat.

Printre realizările evidențiate se numără aderarea deplină a României la spațiul Schengen, capturarea a 5,9 tone de droguri, destructurarea a sute de grupări infracționale și extinderea serviciilor digitale oferite cetățenilor. Bilanțul este însoțit de o anexă dedicată activității diplomatice a ministrului.

Unul dintre principalele rezultate prezentate de MAI este intrarea deplină a României în spațiul Schengen. Controalele la frontierele interne aeriene și maritime au fost eliminate la 31 martie 2024, iar cele de la frontierele terestre au fost ridicate începând cu 1 ianuarie 2025, în urma unei decizii adoptate în unanimitate de Consiliul Uniunii Europene.

Potrivit bilanțului, migrația ilegală la frontierele României a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Pentru susținerea cooperării internaționale în domeniul securității, ministrul a participat la peste 170 de întâlniri și convorbiri oficiale cu reprezentanți din mai mult de 30 de state, de pe cinci continente. Activitatea este prezentată în anexa „Diplomație MAI”.

În cei peste trei ani de mandat, structurile ministerului au participat la mai mult de 5,3 milioane de intervenții. Potrivit datelor prezentate, media a fost de o intervenție la fiecare 16 secunde.

Bilanțul include și timpii de răspuns ai poliției. În acest an, în 73% dintre situațiile în care cetățenii au apelat numărul de urgență 112, echipajele au ajuns la fața locului în mai puțin de zece minute.

Aceste cifre sunt prezentate de minister drept indicatori ai activității desfășurate pentru menținerea ordinii publice și protejarea cetățenilor.

Autoritățile au destructurat 405 grupări infracționale și au capturat 5,9 tone de droguri

În domeniul combaterii criminalității organizate, bilanțul MAI consemnează destructurarea a 405 grupări infracționale. Totodată, 3.039 de membri ai acestora au fost trimiși în judecată.

Averile în valoare totală de 1,17 miliarde de lei au fost puse sub sechestru, iar cantitatea de droguri capturată în perioada analizată a ajuns la 5,9 tone.

Datele fac parte din rezultatele prezentate de minister pentru activitatea desfășurată în timpul mandatului lui Cătălin Predoiu.

Bilanțul evidențiază și activitatea structurilor care gestionează situațiile de urgență. Pompierii și echipajele SMURD au salvat 51.881 de persoane, potrivit datelor incluse în document.

Capacitatea de intervenție aeriană a ministerului a fost extinsă, flota ajungând la 41 de aeronave. În același timp, 1.200 de ambulanțe noi au intrat în serviciu.

Aceste investiții au vizat susținerea intervențiilor medicale și de salvare, precum și îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență.

În ceea ce privește relația cu cetățenii, ministerul evidențiază extinderea serviciilor digitale. Numărul acestora a crescut de la patru la 33, iar peste 2,5 milioane de români dețin deja carte electronică de identitate.

Totodată, prin intermediul a peste 400 de proiecte finanțate din fonduri externe și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost efectuate plăți în valoare de 7,33 miliarde de lei.

Cooperarea internațională a adus noi proiecte de securitate

Anexa „Diplomație MAI” prezintă și rezultatele colaborării cu partenerii externi. Printre acestea se numără constituirea unui contingent comun format din Austria, Bulgaria, Ungaria și România, desfășurat la granița dintre Bulgaria și Turcia.

Documentul menționează și memorandumul privind înființarea unui birou Frontex în România, crearea unui centru al Uniunii Europene pentru securitate maritimă la Marea Neagră și constituirea unei unități comune de investigații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

Potrivit bilanțului, aderarea deplină la Schengen a reprezentat obiectivul principal al dialogului diplomatic purtat de ministru cu partenerii europeni și internaționali.

La finalul mandatului, Cătălin Predoiu a evidențiat contribuția angajaților ministerului la rezultatele prezentate.

„Toate aceste rezultate arată că Ministerul Afacerilor Interne este astăzi mai puternic decât acum trei ani, iar siguranța publică a devenit una dintre cărțile de vizită ale României. Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către cei peste 128.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și angajați civili ai MAI. În fiecare zi, ei fac România mai sigură”, a declarat Cătălin Predoiu.

Documentul nu prezintă doar rezultatele mandatului, ci și problemele care continuă să afecteze activitatea ministerului. Printre acestea se numără deficitul de personal, legislația învechită și amenințările hibride, inclusiv cele asociate utilizării dronelor.

Bilanțul face referire și la proiectele începute în timpul mandatului, pentru care au fost stabilite termene de finalizare. Acestea rămân obiective de urmărit după încheierea perioadei în care Cătălin Predoiu s-a aflat la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.