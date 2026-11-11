Cătălin Predoiu critică decizia Biroului Politic Național al PNL prin care mai mulți membri ai partidului, care au contestat în instanță presupuse nereguli în organizarea unui congres, ar fi puși în situația de a renunța la procese sau de a risca excluderea din grupul parlamentar. Într-o postare intitulată „Liberalism, iliberalism și pacificarea PNL”, Predoiu consideră că măsura este contrară principiilor liberale și democratice și propune o reorganizare a partidului prin alegeri interne de la bază până la vârf.

Fostul ministru susține că decizia conducerii partidului reflectă o orientare incompatibilă cu valorile liberalismului și avertizează asupra consecințelor pe care o asemenea abordare le-ar putea avea asupra societății.

„Decizia BPN al PNL citată este golită de orice spirit liberal, este pătrunsă în toate nuanțele sale de un spirit iliberal. Să presezi un parlamentar ales să renunțe la exercițiul unui drept constituțional în schimbul evitării excluderii din grupul parlamentar este departe de orice spirit liberal și democratic”, a transmis Cătălin Predoiu.

El face referire și la celebra definiție a democrației formulată de Ion Rațiu în 1990: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”.

Predoiu consideră că unitatea unui partid nu trebuie impusă prin sancțiuni, ci obținută prin dialog și acceptarea diferențelor de opinie. „Înțeleg nevoia oricărei echipe de conducere și a oricărui lider politic de a avea coerență și unitate într-o organizație politică. Dar unitatea în organizațiile politice se câștigă prin convingere, iar dacă concilierea strategiilor și părerilor este imposibilă, prin toleranță și acceptare reciprocă a diferențelor de opinii”, afirmă acesta.

În mesajul său, Cătălin Predoiu prezintă cinci măsuri pe care le-ar lua în locul președintelui PNL, Ilie Bolojan. Prima ar fi revocarea sancțiunilor adoptate în contextul tensiunilor interne, urmată de reconciliere politică, crearea unui cadru statutar pentru coexistența facțiunilor doctrinare, organizarea alegerilor în fiecare organizație și, ulterior, convocarea unui congres.

„Aceasta este singura cale prin care poate fi pacificat PNL, în opinia mea”, subliniază Predoiu.

Acesta susține că partidul trebuie să permită coexistența mai multor orientări ideologice, inclusiv conservatoare, progresiste și social-liberale, fără ca diferențele de viziune să ducă la conflicte sau excluderi.

Un alt punct important al mesajului îl reprezintă lipsa alegerilor interne în filialele PNL. Predoiu afirmă că numeroși lideri teritoriali ocupă funcții pe baza unor împuterniciri, nu în urma votului membrilor.

„De ani de zile, în organizațiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne. Numeroși lideri de filiale funcționează în baza unor împuterniciri, legitimitatea lor depinzând astfel mai degrabă de semnătura președintelui partidului decât de votul membrilor”, arată acesta.

În opinia sa, organizarea unui congres fără alegeri prealabile în teritoriu ridică probleme de legitimitate democratică.

„Un partid care vorbește despre democrație trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său”, este concluzia transmisă de Cătălin Predoiu.

Acesta îl îndeamnă pe Ilie Bolojan să păstreze principiile democratice și să nu renunțe la temeinicia și seriozitatea care i-au definit activitatea politică la Oradea.