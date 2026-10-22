Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu și-a exprimat satisfacția după ce România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), în urma votului desfășurat la București, în cadrul reuniunii Consiliului organizației.

Anunțul a fost făcut de Cătălin Predoiu, fost ministru al Afacerilor Interne, care a precizat că obținerea acestei poziții a necesitat aproape un an de pregătire.

Comisarul-șef Mădălina-Sorina Vlangăr a fost aleasă din primul tur, într-o competiție în care au fost înscrise candidaturi din partea Serbiei și Albaniei.

„Mă bucur foarte mult că astăzi, în ultima zi a mandatului meu, MAI a obținut un succes la care s-a muncit aproape un an: România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC)”, a transmis Cătălin Predoiu.

Fostul ministru a apreciat că rezultatul votului reprezintă și un semnal de încredere pentru direcția propusă de România în ceea ce privește viitorul organizației. Predoiu i-a felicitat pe reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne care au pregătit candidatura, precum și pe Mădălina-Sorina Vlangăr pentru alegerea în funcție.

SELEC își are sediul la București și este o organizație regională care desfășoară activități operaționale pentru combaterea criminalității transfrontaliere în sud-estul Europei. Structura facilitează cooperarea dintre autoritățile statelor participante în domeniul aplicării legii și al combaterii rețelelor infracționale care acționează în mai multe țări.

Potrivit informațiilor prezentate de Predoiu, organizația reunește 11 state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, România, Ungaria și Turcia.

Alegerea unui reprezentant român la conducerea SELEC oferă României un rol important în coordonarea cooperării regionale împotriva criminalității transfrontaliere. Rezultatul a fost anunțat chiar în ultima zi a mandatului lui Cătălin Predoiu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

În mesajul său, fostul ministru i-a urat succes Mădălinei-Sorina Vlangăr în exercitarea noii funcții și a evidențiat contribuția echipei MAI la obținerea rezultatului.