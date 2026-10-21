România a câștigat funcția de director general al SELEC

România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), după ce Mădălina-Sorina Vlangăr a fost aleasă din primul tur de scrutin, în cadrul reuniunii Consiliului organizației, desfășurate la București, a anunțat fostul ministru de Interne, Cătălin Predoiu.

Candidatura României s-a aflat în competiție cu cele ale Serbiei și Albaniei.

Anunțul a fost făcut de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, în ultima zi a mandatului său, care a precizat că obținerea funcției a fost rezultatul unei activități desfășurate timp de aproape un an.

„Mă bucur foarte mult că astăzi, în ultima zi a mandatului meu, MAI a obținut un succes la care s-a muncit aproape un an: România a câștigat funcția de director general al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC)”, a transmis ministrul.

Potrivit mesajului, alegerea Mădălinei-Sorina Vlangăr reprezintă și un vot de încredere pentru viziunea propusă de România privind viitorul organizației. Reprezentantul MAI a felicitat echipa care a pregătit candidatura și i-a urat succes celei alese în funcția de director general.

SELEC are sediul în București și este prezentată drept singura organizație din sud-estul Europei care desfășoară activități operaționale la nivel regional pentru combaterea criminalității transfrontaliere.

Organizația reunește 11 state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, România, Ungaria și Turcia. Prin cooperarea dintre statele membre, SELEC desfășoară activități care vizează combaterea infracțiunilor care depășesc granițele naționale.

Alegerea unui reprezentant al României la conducerea organizației marchează rezultatul candidaturii susținute de MAI, pregătită pe parcursul ultimului an. Mădălina-Sorina Vlangăr a obținut funcția din primul tur, în urma votului exprimat la reuniunea Consiliului SELEC de la București.

La finalul mesajului, reprezentantul MAI a transmis felicitări colegilor implicați în pregătirea candidaturii și Mădălinei-Sorina Vlangăr, urându-i succes în noua funcție.