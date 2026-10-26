Politica

Cătălin Predoiu avertizează că România a rămas în urmă cu investițiile americane. „Securitatea economică este securitate națională”

Cătălin Predoiu avertizează că România a rămas în urmă cu investițiile americane. „Securitatea economică este securitate națională”Sursa foto: Facebook/Cătălin Predoiu
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Din cuprinsul articolului

Fostul vicepremier și ministru de Interne Cătălin Predoiu a declarat, la US-Romania Regional Economic Forum de la Iași, că România trebuie să accelereze proiectele economice cu Statele Unite, susținând că investițiile americane pot contribui atât la dezvoltarea economiei, cât și la consolidarea securității naționale.

Predoiu: Schimbările din politica externă americană impun Europei să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare

Predoiu a afirmat că mediul de securitate s-a schimbat semnificativ, invocând incidentele cu drone ajunse pe teritoriul României, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare. „Înregistrăm atacuri cibernetice în cascadă, la o intensitate fără precedent și în creștere”, a spus acesta, adăugând că acțiunile de dezinformare și adâncire a diviziunilor sociale sunt, de asemenea, în creștere.

În opinia sa, schimbările din politica externă americană impun Europei să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Predoiu a invocat o discuție cu analistul George Friedman, care i-ar fi spus că Europa este suficient de puternică și bogată pentru a-și asigura cel puțin apărarea convențională terestră.

„Europa este suficient de puternică și de bogată pentru a-și asuma propria securitate, cel puțin securitatea convențională terestră”, a fost mesajul atribuit lui Friedman de fostul ministru.

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„S-a făcut prea puțin de către guverne pentru creșterea investițiilor americane în România”

Predoiu consideră că România ar trebui să dezvolte o relație economică mai puternică cu Washingtonul, inclusiv prin atragerea unor investiții americane majore. „Securitatea economică este securitate națională”, a citat el din politica de investiții a administrației americane.

Neptun Deep

Neptun Deep. Sursa foto: Facebook

Ca exemplu, Predoiu a menționat proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, apreciind că participarea unei companii americane ar putea descuraja eventuale acțiuni ostile.

El a susținut că o prezență economică americană mai puternică ar putea spori și interesul Washingtonului pentru menținerea prezenței militare în România.

„Din păcate, până în prezent, în opinia mea personală, s-a făcut prea puțin de către guverne pentru creșterea investițiilor americane în România”, a afirmat Predoiu.

Predoiu vrea mai multe investiții din SUA în România

Printre proiectele despre care spune că sunt întârziate sau blocate se numără reactoarele nucleare modulare, proiectul nuclear de la Cernavodă, Coridorul Vertical de Gaze și proiectul SIG Sauer.

El a propus accelerarea inițiativelor existente și negocierea unui pachet de patru-cinci proiecte majore cu administrația SUA.

„Să sperăm că noul Guvern o va face”, a conchis fostul ministru.

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