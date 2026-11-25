Cornel Laurian Stoica, șeful Poliției de Frontieră din România, a cumpărat în 2019 un apartament de 74 de metri pătrați în Las Palmas, Gran Canaria, potrivit unei investigații publicate de Reporter de Iași. Proprietățile imobiliare acumulate de chestor în ultimii 15 ani au o valoare estimată la aproximativ un milion de euro, iar reprezentanții sindicali au ridicat întrebări privind finanțarea achiziției din Spania.

Apartamentul deținut de șeful Poliției de Frontieră se află într-una dintre destinațiile turistice din Gran Canaria. Las Palmas este supranumit „Orașul cu cea mai bună climă din lume”, datorită temperaturilor cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius pe parcursul anului, brizei oceanice și lipsei fenomenelor termice extreme.

Potrivit estimărilor publicate de Reporter de Iași, valoarea actuală de piață a unui apartament de asemenea dimensiuni în Las Palmas este cuprinsă între 150.000 și 300.000 de euro.

Jurnaliștii ieșeni i-au solicitat chestorului principal Cornel Laurian Stoica informații privind suma achitată pentru proprietatea din Spania și modalitatea prin care a fost finanțată achiziția.

„Legalitatea, transparența și integritatea sunt principii pe care le-am respectat pe parcursul întregii cariere profesionale”, este un fragment din răspunsul transmis de șeful Poliției de Frontieră.

Conform investigației, proprietățile imobiliare dobândite de Cornel Laurian Stoica în ultimii 15 ani sunt evaluate la aproximativ un milion de euro. Cea mai recentă declarație de avere disponibilă public, depusă de Anda Carmen Stoica, soția chestorului, arată că familia avea în 2025 două credite, al căror sold cumulat depășea ușor 100.000 de euro.

Soția șefului Poliției de Frontieră lucrează, de asemenea, în sectorul bugetar, ocupând o funcție de șef de serviciu în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Situația financiară a chestorului Cornel Laurian Stoica a fost analizată și de reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor de Frontieră (SNPF).

Florin Zlate, președintele organizației sindicale, a semnalat o posibilă neconcordanță în declarația de avere depusă în 2020, care cuprinde informațiile aferente anului 2019, când șeful Poliției de Frontieră a achiziționat apartamentul din Gran Canaria.

„În declarație, nu apare niciun credit nou în euro care să justifice cumpărarea apartamentului în Spania. Apare doar un credit în RON (90.000 RON la ING) contractat de titular (Cornel Stoica – n.r.). Cu toate acestea, salariul soției scade brusc la 60.519 RON (anual – n.r.), iar salariul lui Cornel Laurian este secretizat”, a afirmat Zlate.

Informațiile privind veniturile salariale ale familiei Stoica apar în declarația de avere din 2024 a chestorului și în documentul completat de soția acestuia în 2025.

Pentru anul 2023, veniturile salariale ale Andei Carmen Stoica au reprezentat o medie lunară netă de aproximativ 6.500 de lei. În aceeași perioadă, Cornel Laurian Stoica a încasat, în calitate de șef al Poliției de Frontieră, venituri salariale medii de 16.000 de lei net pe lună.