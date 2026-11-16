Cioloș așteaptă o nouă șansă la conducerea Francofoniei

Dacian Cioloș va trebui să aștepte până anul viitor pentru a afla dacă va prelua conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind desemnarea noului secretar general, astfel că actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, din Rwanda, își va continua mandatul pentru încă un an. Fostul premier român este unul dintre cei patru candidați înscriși în cursă și beneficiază de susținerea României și a Franței.

Decizia a fost luată în cadrul reuniunii Francofoniei desfășurate în Cambodgia, după ce cele 53 de state membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens asupra viitorului conducerii organizației. Potrivit unor surse diplomatice apropiate candidaturii României, citate de România TV, Louise Mushikiwabo va rămâne în funcție până la organizarea unui summit extraordinar cu caracter electiv.

Următoarea reuniune în care statele membre vor putea vota pentru desemnarea secretarului general este programată până la sfârșitul anului 2027. Astfel, candidatura lui Dacian Cioloș rămâne în competiție, însă rezultatul va depinde de negocierile diplomatice și de susținerea pe care o va obține din partea statelor membre.

Un element care ar putea influența următoarea rundă de alegeri este poziția anunțată de Rwanda. Autoritățile de la Kigali au transmis că nu vor mai candida pentru un nou mandat în 2027, ceea ce ar putea îmbunătăți șansele lui Dacian Cioloș de a obține funcția.

Actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, se află la conducerea OIF din 2019. Mandatul său a fost prelungit în contextul lipsei unui acord între statele membre, iar noul calendar electoral amână confruntarea decisivă dintre candidați.

Reuniunea din Cambodgia a fost marcată și de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democratică Congo, două state africane implicate într-un conflict militar. Disputa dintre cele două țări a complicat discuțiile diplomatice din cadrul organizației.

Pentru Dacian Cioloș, amânarea alegerilor înseamnă prelungirea perioadei de negocieri și a eforturilor de consolidare a sprijinului internațional. Susținerea Franței și a României reprezintă un atu important, dar desemnarea viitorului secretar general va depinde de poziția celorlalte state membre ale Francofoniei.