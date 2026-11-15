Cine sunt contracandidatele lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei. Tensiuni majore înaintea alegerii

Dacian Cioloș are trei contracandidate pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF): Louise Mushikiwabo, actuala conducătoare a organizației, Juliana Lumumba, propusă de Republica Democrată Congo, și Coumba Ba, candidata Mauritaniei. Desemnarea viitorului lider este programată luni, 16 noiembrie, la summitul de la Phnom Penh, pentru mandatul 2027–2030.

Competiția ar putea fi însă reconfigurată înaintea deciziei, scrie Le Figaro. Autoritățile de la Kinshasa au anunțat că iau în calcul retragerea propriei candidate și o posibilă susținere comună a fostului premier român, în urma consultărilor cu România. Anunțul exprimă disponibilitatea pentru negocieri, fără să reprezinte o retragere oficială.

Dacian Cioloș apare drept candidatul favorizat de Paris în negocierile pentru conducerea Francofoniei. Potrivit informațiilor Jeune Afrique, preluate de TV5MONDE, Emmanuel Macron i-a cerut președintelui rwandez Paul Kagame să retragă candidatura lui Louise Mushikiwabo, prezentându-l pe fostul premier român drept o soluție de compromis. Autoritățile rwandeze au confirmat solicitarea și au anunțat că o resping.

Élysée a confirmat, potrivit AFP, că Parisul a propus retragerea candidatelor din Rwanda și Republica Democrată Congo pentru a proteja unitatea organizației. Aceste demersuri l-ar avantaja pe Cioloș, deși Franța exprimase anterior o poziție publică de neutralitate.

Relația politică dintre Cioloș și tabăra președintelui francez are precedente clare. În 2019, eurodeputații partidului lui Macron l-au susținut pentru conducerea Renew Europe, sprijin confirmat atunci pentru Reuters de Stéphane Séjourné. Cu un deceniu înainte, Franța susținuse și candidatura sa pentru funcția de comisar european pentru Agricultură, potrivit La Tribune.

Louise Mushikiwabo, candidata Rwandei, urmărește obținerea unui al treilea mandat. Fostă ministră de Externe, ea a fost aleasă la conducerea Francofoniei în octombrie 2018, și-a preluat atribuțiile în ianuarie 2019 și a fost realeasă în 2022, potrivit biografiei publicate de OIF.

Sursele consultate de AFP îi indică pe Mushikiwabo și Cioloș drept principalii competitori. Actuala secretară generală își apără bilanțul și propune extinderea programelor dedicate formării profesionale, antreprenoriatului și creării de locuri de muncă pentru tineri. Rwanda a confirmat sâmbătă că îi menține candidatura.

Realegerea sa este contestată de Republica Democrată Congo, care acuză Rwanda că sprijină gruparea rebelă M23 în estul teritoriului congolez. Kinshasa a amenințat că ar putea părăsi OIF dacă Mushikiwabo obține un nou mandat.

Juliana Amato Lumumba este fostă ministră a Culturii și fiica lui Patrice Lumumba, primul premier al statului congolez independent. Ea a ocupat și funcția de secretar general al Uniunii Camerelor de Comerț Africane.

Candidatura sa este susținută de Republica Democrată Congo. Totuși, guvernul congolez a transmis pe 14 noiembrie că este dispus să discute retragerea acesteia, pentru a facilita un consens în jurul unei candidaturi capabile să reunească organizația.

În acest context, Kinshasa a indicat posibilitatea unei abordări comune în sprijinul lui Dacian Cioloș. Demersul este condiționat de disponibilitatea celorlalți candidați și a statelor care îi susțin de a participa la găsirea unui compromis.

A treia contracandidată a lui Cioloș este Coumba Ba, medic, diplomată și fostă ministră în Mauritania. Ea promovează o Francofonie bazată pe dialog și pe un sprijin cât mai larg al statelor membre.

Într-un interviu acordat publicației canadiene ONFR, Coumba Ba a susținut că viitoarea conducere trebuie să poată colabora cu toate statele organizației. Printre prioritățile sale se numără reluarea dialogului cu Mali, Burkina Faso și Niger, în vederea revenirii acestora în OIF, cu respectarea principiilor organizației.

La desemnare participă cei 53 de membri cu drepturi depline ai OIF, organizație care reunește în total 90 de state și guverne. Mandatul viitorului secretar general acoperă perioada 2027–2030.

Procedura privilegiază consensul, dar regulile adoptate în 2022 permit un vot cu majoritate simplă dacă nu se ajunge la un acord. Pe fondul tensiunilor dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, Emmanuel Macron a cerut duminică, la deschiderea summitului din Cambodgia, păstrarea unității organizației și găsirea unui consens. Titlu SEO: Contracandidatele lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei

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